【燕雲台】唐嫣佘詩曼等服裝道具全還原歷史　800套訂製服超重本

由唐嫣、竇驍、佘詩曼等主演的古裝劇《燕雲台》講述大遼太后蕭綽，在韓德讓、耶律賢等人的共同努力下，實行漢製改制，將大遼推上興盛之路的故事。儘管女主角唐嫣的演技遭到詬病，不過劇中的服裝、道具、佈景、禮儀等幾乎都還原歷史，且非常精緻。

服裝髮型

大遼是契丹民族，因此都是穿戴契丹服飾，而竇驍飾演的韓德讓是漢人，穿戴的是漢服，兩者的明顯分別在於「衽」。契丹人是遊牧民族，服裝是圓領左衽，前後開衩。而漢服則是交領右衽，兩邊開衩。

韓服結構。（網絡圖片）

其實有關遼國的影視劇甚少，市面上也難以找到遼服材料，所以很多服裝的紋樣、配飾、頭冠等，劇組都參考出土文物，由服裝組對照繪畫，之後再進行手工刺繡，在9個星期完成了近800套重工訂製服，相當精美。

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而髮型方面，契丹族以髡發為主，男子主要體現在中間無頭髮，兩邊有，而女子的變化則稍微多些：

髡髮髮式多樣，男子變化最少，女子與兒童的變化較多。（網絡圖片）

劇中的一些配角以及群眾演員基本都還原髡發：

群眾演員基本都有還原髡髮。（視頻截圖）

或者是為了影視效果，因此劇中的一眾主角都未還原髡髮，不過官方微博曾為眾主角P上髡髮，確實充滿喜劇色彩：

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唐嫣在成親之後的蝴蝶髮型在壁畫中也符合遼墓的壁畫：

道具

由於契丹是遊牧民族，以車馬為家，所以沒有固定的首都，都以「捺缽」為主。「捺缽」是契丹語，漢語譯為行營、行轅、行在、營盤，是遼朝皇帝的行營，四時遷徙，稱四時捺缽，主要目的是春釣魚、夏納涼、秋射虎、冬避寒。同時會帶著文武百官，在夏季五月同冬季十月召開南北臣僚議政會議，因此捺缽在哪，政府就在哪，是遼朝真正意義上的政治中心。

早在一開頭，劇集就對捺缽進行了闡述。（視頻截圖）

除此之外，小到耶律璟（寧理飾）的金杯，竇驍手持的令牌都是參考歷史文物：

雖然《燕雲台》中唐嫣的演技以及劇情遭到些詬病，且髡發未完全還原，有些漢服同遼服的區分看上去不大，但就製作而言，為大家還原歷史，也幫助了解了大遼的故事。