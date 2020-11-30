蔡依林演唱會女女激吻致小S甩妝　Jolin超被動：當時滿腦只想…

Jolin蔡依林的《Ugly Beauty》世界巡演高雄站6場29日完美落幕，她與小S在最終場的「女女吻」掀起萬人驚呼，卻意外把小S的唇妝整花！事後慶功宴，記者非常好奇地追問她與小S親吻的觸感。

蔡依林演唱會尾場，她跟小S的女女激吻將全場氣氛推到高峰！事後慶功宴，記者非常好奇地追問天后與小S親吻的觸感，按圖即睇Jolin點講▼

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對此Jolin在慶功宴上坦言，「當時滿腦子都在想該怎麼幫她，我的手也推不開，就怕愈推愈糊」。記者好奇她與小S親吻的觸感？Jolin說：「我覺得她很投入，就一股表演上的投入，但我有跟她說，姐我戴耳麥，很怕她誤親。」

從頑童到小S等嘉賓各個有來頭，壓力最大的是誰？Jolin說：「好像沒什麼壓力，可能跟伍佰老師私下比較不熟，所以不知道上台會什麼樣的感覺？S姐她比我還認真，細節也會溝通，就連親嘴也有先問我。」不過感覺Jolin疑似有閃躲？她笑：「我會害羞啊！有時候表演，因為音樂一起來不會怎樣，但如果平常這樣還是會害羞。」

蔡依林演唱會高雄場請來Hebe田馥甄、頑童、伍佰助陣做嘉賓：

《Ugly Beauty》高雄站結束，下次再唱暫無日期，是否有失落感？Jolin說：「我沒有失落耶，我覺得我完成這件事情，很暢快。」打算返場台北嗎？Jolin又是大笑：「唱不完啦，我也不曉得耶！」

至於會不會轉往其他縣市續唱？Jolin瞪大眼：「有機會的話吧！也不知道還要不要在其他地方唱。」接下來的跨年，她也說目前還沒想那麼遠，應該是不太可能接，「我只打算吃點東西、喝點小酒放鬆一下。」被問到2021年給自己的期許？Jolin說：「我有在籌備新的歌曲，希望能夠產的出來，至少《甜蜜蜜》MV會先上。」

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