陀槍師姐2021劇透｜頭幾輯成員李成昌出現　身分完全想像唔到

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-01-28 07:30

《陀槍師姐2021》第四集劇透

上集講到，漢森（陳豪飾）、三元（滕麗名飾）展現超凡默契，合力化解炸彈危機。炸彈案告一段落，三元鼓勵安娜勿忘初心，令安娜（宣萱飾）想起自己最初加入警隊的抱負……達華（羅子溢飾）意外接下暗殺百強（鄭俊弘飾）的任務，自知九死一生，到舊屋邨緬懷過去，遇上前來尋找初心的安娜。原來二人多年前已相識，卻未有認出對方。達華為擺脫暗殺任務，使計令自己被扣留在警署不果，便向安娜透露浩南（林敬剛飾）毒品交易的消息。安娜破案有功被調往新部門，上司卻是跟自己勢同水火的漢森！

懸案特別調查組正式成立。（劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

最新一集講到，安娜、漢森被調到新成立的懸案特別調查組，二人極不咬弦，漢森見眾成員慣於懶散，無心工作，向展超（許紹雄飾）發洩不滿。一宗懸案出現新線索，懸案小組着手調查溫氏夫婦女兒晴晴失蹤案。達華、丹基（關曜儁飾）得耀忠（洪永城飾）收留，負責看守偏僻小巴站，因而認識了乾坤茶餐廳的美女老闆許千盈（鄧佩儀飾）；二人更發現元鷹龍頭金爺（李成昌飾）是乾坤的常客，認定這是上位好機會。漢森懷疑溫太有殺女嫌疑，卻與三元對晴晴的生死各持己見。此時，溫生竟收到失蹤女兒的「來信」。

溫氏夫婦女兒晴晴失蹤案。（劇集截圖）

即睇更多《陀槍師姐2021》第四集精彩畫面：

+ 12 + 12 + 12

同場加映：你看不到的仁濟夜｜戴祖儀大露背連嘉賓都追影 馮盈盈獲多人照顧