鄭爽被爆疑吸毒嘔全身　前經理人揭真相 :她連煙都不抽！

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-29 21:30

內地女星鄭爽最近因代孕棄養風波一事，形象跌到谷低更遭全面封殺。近日她亦被網友踢爆疑有吸毒的習慣，在網上掀來瘋狂討論。而前經理人張寒青亦在微博道出真相。

鄭爽因為代孕棄養風波，演藝事業遭到全面封殺。（微博圖片）

據網友指出因為鄭爽經常在工作到一半的時候玩消失，而且說話方式亦語無倫次，揚言建議要讓鄭爽驗一驗頭髮。而該網友就道出2016年發生的「熊本熊事件」，當時主辨單位邀請了鄭爽出席，按照工作的模式活動完之後理應接受媒體的訪問，但鄭爽卻遲遲不出來，表示自己沒有衣服穿，這一點亦讓工作人員非常訝異，身為著名藝人又怎麼會沒衣服穿呢？

鄭爽被爆疑吸毒。（微博圖片）

最後她就穿了一件熊本熊的人偶裝出來，一出來她的工作人員已經訂下許多規矩，包括「所有媒體退後五米」、「不能開閃光燈」、「不能問任何問題，我們來代問」、「不要和她對視」等，要求相當奇怪。隨後針對此事有網友就留言指因為她疑吸毒導致嘔吐弄髒衣服，所以最後穿人偶裝出場。

前經理人為鄭爽澄清吸毒謠言。（張寒青微博圖片）

對此鄭爽的前經理人就在微博道出真相，力挺鄭爽替她澄清吸毒謠言：「她確實不完美，但合作期間連煙都不抽的女孩，X（吸）個屁D（毒）。」叫網友們積一下口德。