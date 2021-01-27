鄭爽遭全面封殺急需用錢？ 傳降價2千萬急售上海豪宅

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-01-27 14:17

內地女星鄭爽因代孕棄養風波引起社會廣大關注，其行為被批已超越社會大眾普遍認知的道德底線，遭到廣電總局﹑中國電視藝術家協會等公開點名批評，演藝事業已全面遭到封殺。在沒有任何機會可露面演出的她，近日卻傳出她降價2千萬人民幣急售位於上海的豪宅，引起不少網友討論。

鄭爽因為代孕棄養風波而遭到封殺。（微博圖片）

在事情沒有發生之前，鄭爽曾在微博上貼豪宅的外觀照，並寫道：「真的決定要獨居起來，加油啊，小爽！這次要親自動手裝修，樂趣大大滴。」而事後該住處就被細心的網友查出，就是位於上海地鐵老西門站的「復興瓏御」豪宅，擁有630平方米的複式空中別墅，單位私隱度非常高，市值高達1.5億人民幣。

鄭爽早前在微博曬出自家豪宅。（鄭爽微博圖片）

但事件發生後不久卻傳出鄭爽急售該豪宅，事關有一位房屋中介就發文聲稱：「復興瓏御630平空中別墅，送超大露台，市場價格1.5億1.3億急售，低於市場價2000萬，看房預約要求付款快，付款周期太久的客戶不接受，看房需要驗資。」雖然沒有寫明是鄭爽的房子，但該中介就在回覆網友時就表明該豪宅的確是鄭爽的房子，即時讓不少網友猜測鄭爽似乎目前急需用錢。

同類型單位。（網上圖片）