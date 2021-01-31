白彪自爆年輕脾氣差　掟爛花盆洩憤險與太太離婚：紙都差不多簽埋

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-31 16:06

白彪近年憑《愛·回家之開心速遞》成功入屋，早前更在無綫《萬千星輝頒獎典禮》上憑在《香港愛情故事》中演活粗漢爸爸奪男配角獎，成為他入行52年來第一個獎座。日前他擔任車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》嘉賓分享得獎感受，以及自己鐵漢柔情的愛情故事。

白彪日前擔任車淑梅主持的港台節目《舊日的足跡》嘉賓。（RTHK）

現年74歲的白彪雖然在兩套劇都演大男人難免令人覺得他不解溫柔，但現實中的他卻相當重視家庭，現在更兒孫滿堂非常幸福。不過，他於1990年為三個仔女的前途毅然放低事業舉家移民去加拿大，後來為了繼續打拼演藝事業而獨自回港，經常都要加拿大、香港兩邊走壓力爆煲，因為小矛盾曾經差點與太太鬧離婚：「有時返香港做嘢，老婆喺嗰邊又好辛苦，所以就有啲拗撬，有時講啲嘢又係口不擇言，講一句『咁多樣嘢你識乜吖！』老婆係會記得一世！嗰陣時又冇乜拍戲機會好忟憎，返番過去加拿大有次同老婆嗌起交上嚟拎起咗個花盆掟埋牆掟穿咗個窿，積積埋埋老婆話要同我離婚，紙都差不多簽埋！」

白彪為了演藝事業，與移民去加拿大的太太和子女分隔兩地，只能密密飛做空中飛人。（照片由受訪者提供）

幸好兩夫妻床頭打交床尾和，冷靜下來就沒事：「老婆話『唉算啦，我哋唔好搞咁多嘢啦！』，個窿三個月都唔理，我第一件事就親手去補番個窿，再補番埋段情咁啦！我梗係要買返啲香水呀、手袋啦，最緊要用心！老實講，兩公婆點會唔嗌交吖，大家要體諒，各自退一步，最緊要就唔好提『離婚』呢兩個字！」

白彪笑言自己當年於派對對太太一見鍾情，至今結婚已經逾40載，就算分隔兩地依然甜蜜：「老婆知我而家飛都飛唔到啦，佢好照顧我，仲教我自己喺酒店煲紅蘿白薯仔洋蔥瘦肉湯，佢真係個好老婆，仲讚我啲戲好睇！」

白彪現實中是愛妻號，經常帶太太出外旅行。（照片由受訪者提供）

這位初代郭靖笑言自己三年前一度沒工作，但自從留鬚後就迎來好運，接演了《開心速遞》做雷公，成功入屋更升呢做最佳男配角，更加可以自由發揮演戲過過戲癮：「我好享受做雷公，好霸道，一啲都唔似郭靖，對白唔使跟到足，同老拍檔『大龍生』羅樂林好有火花，最難忘一場係『楊過決戰郭靖』，過足戲癮！」白彪又點名大讚「大小姐」林淑敏和自己於《香港愛情故事》的兒子羅天宇：「大小姐真係一流！佢做戲好流暢，每一個動作表情我都好欣賞；而羅天宇性格戇戇直直又內向，外型都似郭靖，如為郭靖選角，佢嘅演繹方法都近九成似！」

白彪大讚「大小姐」好好戲。（《開心速遞》影片截圖）

白彪覺得羅天宇好適合演郭靖。（《香港愛情故事》劇照）

同場加映：矚目配角｜白彪否認老粗卻唔識氹老婆：老夫老妻仲整紮玫瑰花咩！