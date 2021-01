張敬軒工人姐姐相隔兩個月重磅回歸　終於識用多士爐有烘底做早餐

撰文: 趙允琳 最後更新日期: 2021-01-27 16:30

張敬軒自從於上年10月聘請了一位工人姐姐後榮升「早餐界KOL」,經常在Instagram分享其炮製的災難性早餐,粉絲們可以說是一路望住工人姐姐在烹飪上的成長!不過,正當不少網民見到張敬軒很久沒有再上載早餐照,以為工人姐姐已經「被消失」,張敬軒宣布姐姐相隔兩個月終於強勢回歸:「佢返嚟了!」

張敬軒經常分享工人姐姐為他炮製的早餐,次次都令網民捧腹大笑。(資料圖片)

張敬軒今日(27日)在Instagram公開是日豐富的「碳水放題」,包括一排方包、一個餐包及幾罐麵包醬:「尋日出門口開工之前,佢問我:『阿蛇,我晏晝出去買定未來兩三日嘅嘢食,你有冇話想食啲乜嘢吖?』我甩頭甩髻大包細包着緊鞋:『你決定喇,(反正個結果都差唔多我心諗),Something easy and delicious from the bakery shop maybe?』跟住就有咗喱壇Easy and Delicious早晨全包宴 !」張敬軒亦特別稱讚工人姐姐終於懂得用多士爐:「喱鋪係脆嘅,圓形嗰個就濕濕哋淋嘅,唔知咩玩法。」果然張敬軒的姐姐從來都不會令人失望,為大家帶來不少歡笑聲。

張敬軒的工人姐姐事隔兩個月終於出山!(Instagram:@hinscheung)

張敬軒讚工人姐姐終於懂得用多士爐,終於有得食「烘底」。(Instagram:@hinscheung)

張敬軒似乎食得好辛苦。(Instagram:@hinscheung)

點擊圖輯睇張敬軒「精美」早餐!