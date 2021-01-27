張敬軒工人姐姐相隔兩個月重磅回歸　終於識用多士爐有烘底做早餐

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-27 16:30

張敬軒自從於上年10月聘請了一位工人姐姐後榮升「早餐界KOL」，經常在Instagram分享其炮製的災難性早餐，粉絲們可以說是一路望住工人姐姐在烹飪上的成長！不過，正當不少網民見到張敬軒很久沒有再上載早餐照，以為工人姐姐已經「被消失」，張敬軒宣布姐姐相隔兩個月終於強勢回歸：「佢返嚟了！」

張敬軒經常分享工人姐姐為他炮製的早餐，次次都令網民捧腹大笑。（資料圖片）

張敬軒今日（27日）在Instagram公開是日豐富的「碳水放題」，包括一排方包、一個餐包及幾罐麵包醬：「尋日出門口開工之前，佢問我：『阿蛇，我晏晝出去買定未來兩三日嘅嘢食，你有冇話想食啲乜嘢吖？』我甩頭甩髻大包細包着緊鞋：『你決定喇，（反正個結果都差唔多我心諗），Something easy and delicious from the bakery shop maybe?』跟住就有咗喱壇Easy and Delicious早晨全包宴 ！」張敬軒亦特別稱讚工人姐姐終於懂得用多士爐：「喱鋪係脆嘅，圓形嗰個就濕濕哋淋嘅，唔知咩玩法。」果然張敬軒的姐姐從來都不會令人失望，為大家帶來不少歡笑聲。

張敬軒的工人姐姐事隔兩個月終於出山！（Instagram：@hinscheung）

張敬軒讚工人姐姐終於懂得用多士爐，終於有得食「烘底」。（Instagram：@hinscheung）

張敬軒似乎食得好辛苦。（Instagram：@hinscheung）

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