李施嬅加拿大拍劇做女主角　大讚防疫措施滿分兼有專人保暖

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-01-28 16:15

李施嬅（Selena）於本月初為回加拿大拍劇放棄出席《萬千星輝頒獎典禮2020》兼要在當地接受隔離，劇組日前終於正式再開拍，事隔一年再次拿起《Blood and Water》（血與水）第三季的劇本，面對住嚴寒天氣和嚴峻的疫情，Selena坦言希望一切能夠順順利利。

李施嬅早前為回加拿大復工拍《Blood and Water》（血與水）而放棄出席《萬千星輝頒獎典禮2020》。（Instagram：@bloodandwatertv）

Selena向《香港01》表示，相當欣賞當地劇組在防疫方面非常嚴謹：「呢邊啲防疫措施都做得好好，我好impressed，全部同我哋接觸嘅人都戴晒口罩、面罩，仲着埋防護衣好pro，同埋就算戴咗口罩都唔可以同我哋企得太近。另外劇組都set好晒啲位畀工作人員某啲地方唔可以去，其他除咗口罩嘅人唔可以接觸我哋。」她亦補充表示在化妝時只能夠一對一，而且禁止一間房間內有多於兩至三個人，嚴格的防疫措施令演員相當安心。

李施嬅在大雪下復工拍攝，她大讚劇組防疫措施做得好。（Instagram：@selenaleelalee）

現場落着大雪地上白濛濛一片，仍然無阻劇組架起拍攝器材繼續開工。（Instagram：@selenaleelalee）

Selena笑言今年與去年拍《Blood and Water》最大的分別，就是差天共地的溫度：「而家1月好凍，凍過上年好多，所以就辛苦啲！但係劇組都到好照顧我哋，有晒暖爐、暖包、暖貼（畀我哋），同埋會有專人幫我哋保暖，所以ok㗎！」

Selena表示在冰天雪地下拍攝非常辛苦。（Instagram：@selenaleelalee）

周地都是雪！（Instagram：@selenaleelalee）

不過劇組有為Selena提供暖爐、暖包和暖貼。（Instagram：@selenaleelalee）

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