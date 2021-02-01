51歲伍詠薇挑戰超高清素顏自拍　零歲月痕跡臉上一條皺紋都冇

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-01 16:00

伍詠薇心境開朗活潑，保持活力和年輕，一點也不似已經51歲。她對身材、皮膚管理有一套心得，也不介意素顏示人，看得出她的自信和魅力。日前，她在IG上載一張超高清近鏡素顏自拍，高清到連毛孔都見到，見到她完全沒有化任何眼妝，甚至連唇膏也沒有搽，她頭戴着運動上衣的帽子，不知道是否準備做運動？要知道現在的年代大部分女生不化妝不敢見人，伍詠薇實在是勁勇，而且她臉上一條皺紋也沒有，教人非常佩服。

伍詠薇真係好Fit！（Instagram@christineng）

伍詠薇的身材同樣是Fit到爆，她曾在IG分享Keep fit秘訣。首先，在飲食方面，雖然伍姑娘也自爆自己是好「為食」，不過見她在旅行之餘也有密密做運動，而她最愛的運動應該就是瑜伽，既可強化肌肉，也可保持線條。第二，就是她的飲食習慣，平時伍姑娘很喜歡吃魚，和多菜少肉，也是非常健康的習慣，另外，她也在IG發文中提及自己每天只吃兩餐，分別是早餐或brunch和晚餐，而且是沒吃澱粉質。第三，關於進食時間方面，最特別的是她在3年前開始，晚飯定了在6時至6時半，即是最遲是在6時半前進食，還指這樣對身體有好處。難怪她體重可以長期在維持在49-50公斤，而且外表依然明豔照人。

點擊下圖看伍詠薇的素顏自拍和其他靚相︰

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