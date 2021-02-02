雞排妹泣訴尾牙#MeToo事件詳細經過　開名直指男歌手是咸豬手慣犯

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-02 15:20

雞排妹鄭家純日前在主持尾牙時遭到廠商老闆、演出歌手性騷擾，被網友點名的翁立友透過豪記唱片發表聲明稿，卻完全不具名且對當天經過隻字未提。雞排妹連日飽受輿論攻擊、質疑，天天以淚洗面，決定公開當天所有令她不愉快的噁心經過。一想起當天的恐怖經歷，雞排妹忍不住痛哭，按圖即睇事件經過：

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就像多數有不愉快經驗的女性一樣，雞排妹第一時間檢討自己，回想是不是有什麼地方造成別人誤會。她掙扎猶豫後鼓起勇氣寫下這段經歷，想呼籲正視職場性騷擾，重點卻被有心人士、酸民刻意扭曲，包括翁立友所屬的豪記唱片也來質疑。

雞排妹難過淚訴，沒想到自己出道這麼久、看起來這麼不好惹都還會遇到性騷擾，更何況是其他女性。她算擁有一定份量的話語權，在面對性騷擾發生時，一樣極度害怕無助，卻被說成炒新聞，各種風涼話沒停過，讓她無力哭道：「為什麼我一個被害者，要來面對、挑戰這些？」

就像多數有不愉快經驗的女性一樣，雞排妹第一時間檢討自己，回想是不是有什麼地方造成別人誤會。她掙扎猶豫後鼓起勇氣寫下這段經歷，想呼籲正視職場性騷擾（FB@雞排妹鄭家純）

熱衷於在Facebook發表長篇大論的陳沂連日瘋狂狙擊雞排妹，質疑她借#MeToo話題博出位：

雞排妹本身就有一定的曝光度與話題性，看到「炒新聞」一詞令她啞然失笑。其實她也想過最壞情況，就是遭到唱片圈甚至演藝圈封殺，因為可能所有人都挺翁立友、挺廠商。但雞排妹不怕，她有信心不靠演藝工作也能過活，「可是其他人需要這份工作，所以她們不敢說。」因此至今無人出來指證，雞排妹也不認為台灣演藝圈會有「#MeToo」運動，未來同樣的事一定還是會再發生。

她並未想靠揭露傷痛換取名利，所以選擇捐出10萬元台幣主持費。公關公司第一時間來致意，替老闆緩頰「他應該只是想炒熱氣氛」，如果有造成雞排妹的不愉快，希望能代為協調彌補。

昨雞排妹看到豪記唱片公開聲明，完全沒提到翁立友名字的聲明，讓她決定選擇正面公開當天所有經過交由大眾公評，因為「那些都是真實發生過的事情」。

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