胡歌、劉詩詩新劇《庶女錦蘭》　首演情侶CP感超強

撰文： 喊我追劇 最後更新日期： 2021-02-04 16:00

2015年內地古裝劇《瑯琊榜》令大家歎為觀止，是一部真正波瀾壯闊的歷史大劇，由胡歌、劉濤、王凱、吳磊、劉敏濤的高鑫主演，他們都是都是實力擔當。本劇表現了江左梅郎梅長蘇跟宮廷人物鬥智鬥勇，最後為自己和父親洗清冤屈的故事。

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《瑯琊榜》無論是故事情節，還是人物形象表現都做到了恰如其分，能將每個人表現得淋漓盡致，入木三分，所以深得粉絲們熱烈歡迎。其後，由該劇原班人馬製作的《偽裝者》也是迎來了一個小高潮。

胡歌曾演出不少經典角色：

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不得不說，作為一個男神而言，由胡歌主演的電視劇部部都格外的搶眼。畢竟胡歌是一個實力派男神，多部經典劇作包括《仙劍奇俠傳》、《六月的雨》、《天外飛仙》、《別愛我》、《天亮以後》、《月光》等…當然最著名的還是《琅琊榜》，畢竟這是經典。

而且胡歌先後摘得了至少10多項以上大獎，可以說在娛樂圈內藝人中粉絲中的地位也是他人無法比擬的，他為大家樹立一個良好的榜樣，是集顏值、身材、演技於一身的男神，為此也贏得了粉絲們的信任，堪稱地道的顏值擔當的男神了，為大家留下了深刻印象。

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胡歌是一個滿滿正能量的男神，作風卻又格外低調，一直給大家很好的印象。時隔多年，胡歌終接演新作《庶女錦蘭》，該劇由同名小說改編，他飾演的王子慕容策逍遙不羈，無心爭奪王位。在遇到劉詩詩飾演的錦蘭以後，他不得不捲入王位爭奪戰。劉詩詩和胡歌曾在《仙劍奇俠傳三》中扮演兄妹，對手戲格外吸睛。

劉詩詩也是古裝劇的女神之一，在《仙劍奇俠傳三》的龍葵，在《聊齋奇異女子》中的辛十四娘，以及《步步驚心》中的若曦，都給大家留下了深刻印象。這次胡歌和劉詩詩再次合作也是備受關注，令人期待。

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