【多圖】劉詩詩登封黑色長裙大騷靚背！絕美天鵝頸側身0死角

內地女星劉詩詩成為時尚寵兒，近期高調登上《T magazine》新加坡開年封面，超越過往清新形象，不僅留起前所未見的俐落黑長直髮，更穿著火辣露背黑色裙裝以側身出鏡，傲人背部線條全都「見客」，令人眼前一亮，如此少有的大尺度造型果然引發熱議。

劉詩詩出道以來一直是大家心中的仙氣女神，與吳奇隆在2019年迎來一子之後，身材甚至比產前還要窈窕，令人稱羨。今次出鏡《T magazine》新加坡開年封面，劉詩詩一改過往微微捲髮，以黑長直髮打造俐落形象，伴隨微風吹來，讓仙氣更上升一個等級。

+ 3 + 3 + 3

造型方面，劉詩詩換上CHANEL 2021早春系列露背連衣裙出鏡，簡潔的黑色系遊走她的白皙膚質，她以側身出鏡彰顯神秘感，側顏依舊夠殺，而裙裝綁脖設計更巧妙露出美背，幾乎是背部全裸，在性感尺度上拿捏得恰到好處，不多不少流露高級女人味。

換個角度，劉詩詩的中分長髮輕輕蓋過臉頰，依舊是全身黑造型，但四肢纖瘦、姿態完美，令人著迷的「天鵝頸」讓時尚照更顯精緻，引發網友瘋狂朝聖：「這是少女吧，哪裡是媽媽」、「劉詩詩氣質太好了」、「人間香奈兒無誤。」

【多圖】趙麗穎、劉詩詩、唐嫣…盤點N位升格人母內地女星！生完修身有方 Fit爆似從未懷孕：

+ 18 + 18 + 18

【流金歲月】倪妮坐劉詩詩大髀 閨密感滿瀉獲封「為妮寫詩」CP：

+ 6 + 6 + 6

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】