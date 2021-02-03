魏浚笙Jeffrey人氣急升　完全唔怕女友呷醋：同女主角錫都冇所謂

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-03 21:00

ViuTV特別拍攝《膠戰新春SP》讓一班《膠戰》粉絲過過癮，節目主持之一的魏浚笙（Jeffrey）憑零死角的靚仔外表吸引一大班粉絲，他在接受《香港01》訪問時謙虛的說：「都係靠Edan（呂爵安），阿哥而家好紅，咁啱可以同佢拍《膠戰》，十分之開心。」Jeffrey靚仔外表下，原來也相當有綜藝感，被問到是否拋開了偶像包袱，他笑言：「冇啊，其實不嬲都冇乜！」他指因為平時做Model常常要Keep住Cool樣，但其實自己真的沒有「偶包」。

對於之後的發展路向，Jeffrey希望先完成學業再打算。（梁碧玲攝）

Jeffrey近來成為廣告商的寵兒，他表示好開心，至於收入方面有沒有大增？他說：「OK啊，起碼我覺得喺而家呢個咁艱難嘅時候都係生活到，都好開心。」原來Jeffrey的偶像是被稱為「The Rock」的Dwayne Johnson，他很佩服對方可以練到一身肌肉，而且為人不忘本，言下之意，他又會否以對方為目標地操肌呢？他笑言：「練大隻呢家嘢我就十分之想嘅，但係而家唔會住，因為暫時未需要除衫住，所以我都覺得未需要大隻住。」他又自嘲自己本身肥，所以着起衫做Model，看上去也是「大大舊」，可以充撐到場面。

Jeffrey還有一個學期就畢業，畢業後也希望繼續在娛樂圈發展，相信一定前途無可限量！（梁碧玲攝）

Jeffrey早前在節目《調教你男友》公開過跟女友Evelyn的戀情，在IG上也不乏放閃照，雖然他愈來愈多女粉絲，但他也不怕女友會「呷醋」，他說︰「唔會，因為女朋友完全唔介意，佢覺得我係要錫Fans啦，同埋要專業啦，咁OK嘅，所以女朋友不嬲唔係嗰啲介意嗰啲嚟。」

Jeffrey平時也有做Gym，但如果真的要練到超大隻，真的需要時間。（梁碧玲攝）

不過如訪問這天，Evelyn也有到場「監場」，Jeffrey就否認是「監場」，他表示：「女朋友係助手嚟嘅，因為佢要幫我處理晒我嘅大小事務啊，例如幫我覆Job啊，幫我做Quotation、剪片、拍攝，背後全部都係佢，所以佢係好辛苦，有時化妝、補妝都係佢，所以其實佢係嚟幫補我做得更好。（如果有時同其他女演員拍親密啲戲份佢OK？）之前拍咗個MV，同女主角錫都冇乜所謂，真係冇乜所謂。」

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