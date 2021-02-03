廖碧兒聽到緋聞男友盧啟賢名字即走人︰我有開心事宣布自己會講

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ViuTV新節目《是滴是友》節目於周三（3日）進行探班活動，節目由廖碧兒（Bernice）和林曉峰主持，Bernice在接受《香港01》訪問時透露自己是第一次做電視節目主持，為大家介紹美食和美酒。節目另外兩個主持是ERROR的肥仔和193，二人出名搞笑，Bernice指自己對着他們也不自覺真情流露，她說︰「因為熟得濟，有時變咗平時個廖碧兒，好似個大家姐咁囉，但佢哋兩個都好肯試。」

Bernice第一次做電視節目主持。（梁碧玲攝）

Bernice出身於TVB，自從離開TVB後，近年不時為ViuTV指節目，被問到會否想回TVB拍節目，她說︰「其實機會就一定有機會嘅，但係我冇限住去邊度，最緊要，最緊要個節目、個劇有啲新鮮感，我真係想做。」

Bernice大爆肥仔真的很「為食」，節目未拍完，已經吃光了他喜歡吃的食物。（梁碧玲攝）

感情方面，去年曾突然傳Bernice與富二代前男友盧啟賢（Calvin）結婚，而近日Bernice貼竹的慶生照片中，見到有Calvin的身影，回應有關緋聞時，Bernice說︰「你都講啦，係緋聞啊嘛！當我有啲開心嘅事去宣布，自己會講㗎喇！（冇呢件事？）快啲啦，要拍嘢啦！（有冇機會復合？）唔答啦呢啲！」說罷就將咪遞回給記者，拒絕再作答。

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廖碧兒早前在網上貼出一張在今個生日月中，一眾朋友為她慶祝的拼相。（IG@berniceliuofficial）

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