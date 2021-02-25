鄭爽代孕棄養連累張恆友人被攻擊　男方嬲爆：我會一個一個處理

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-25 18:15

內地29歲女星鄭爽上月18日被前男友張恒爆出到美國找代理孕母又棄養2子，形象重創，還遭中共點名「劣跡藝人」強力譴責並封殺。現傳出鄭爽回東北老家瘦成紙片人，住戶卻反轟要她滾出社區。而張恆友人也被牽連，令他氣憤得大呼要一個一個處理。

鄭爽在事件爆發後，上月出面直指張恒出軌，鄭爽爸爸也接著在微博發長文護航女兒，稱鄭家是負責任的家庭，反控張恒全家都太壞了：「陰險狡猾，極品渣男，一家渣！為了金錢不擇手段，卑鄙下流」，卻隻字未提棄養爭議。

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目前鄭爽除了停止更新社群動態，也將自己所有分身帳號刪除，日前更傳出鄭爽獨自拖著行李箱回東北老家，身型瘦成紙片人，看起來相當憔悴。有疑似鄭爽的鄰居透露，附近住戶態度不友善，紛紛要她滾出社區，還有住戶直言若鄭爽不搬家，就要自己離開。

中國官方強調中國禁止任何形式代孕，棄養更違背社會公德和公序良俗，直接點名鄭爽列入「劣跡藝人」，並不提供發聲露臉的機會，表態全面封殺。

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據了解事件也波及了張恒友人，張恒在微博更新貼文並標註一名網友，氣憤寫下：「你詆毀我的微博，還有詆毀我朋友的微博，你都別刪，記得一個都別刪，我會一個個來處理。」

據了解，該網友疑似近日接連替鄭爽發聲，也頻頻對張恒友人攻擊，曾說出「讓鄭爽成為西方媒體再一次攻擊，中國利用輿論活活逼死一個頂流明星」等。

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