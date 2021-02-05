《十八年後的終極告白》開拍2.0版全新故事　監製：愛情戲會減少

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-05 17:15

無綫劇集《十八年後的終極告白》於2020年4月播出時大受歡迎，全劇收視26.5點，大結局跨平台收視更達至29.7點，成績相當不錯。原來近日《十八年後的終極告白》第二輯已經現在準備當中，日前（05/02）譚俊彥、陳山聰、龔嘉欣、譚凱琪、趙希洛和曹永廉亦已經開始試造型。

《十八年後的終極告白》全劇收視有26.5點。（《十八年後的終極告白》劇照）

《十八年後的終極告白》的監製王偉仁接受《香港01》訪問時，就表示第二輯將比第一輯更為精彩。他說：「張力會大啲，人與人之間鬥得再勁啲，故事都會緊張啲！」他透露，第二輯的劇情格式與第一輯也會類似：「由一個案件做出發點，再發展落去人物之間好多猜疑，就係大家可以一路睇一路估。」

《十八年後的終極告白2.0》有新演員。（YouTube截圖）

故事人物不一樣，為什麼不改劇集名？他解釋：「同上一輯《十八年後的終極告白》故事都有關係，係故仔唔同咗，同埋套劇國內都有名，有口碑，好多製作人同觀眾都覺得好睇，公司support之餘，跟返個名大家睇之前都知係咩類型。」

《十八年後的終極告白2.0》的愛情戲會減少。（劇照）

雖然劇情類似，但監製在劇本上也落了不少心機，他表示為了增加劇集的緊張性以上懸疑感，作出了一個大改動。他說：「好多時愛情戲會溝淡咗，所以今輯愛情戲會減少，會偏故事性，而且劇情會緊張啲，節奏都會更加快。」