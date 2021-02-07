雞排妹clubhouse吐心聲　嘆連累無辜的人：最慘的是邰智源許效舜

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-07 09:00

雞排妹5日在翁立友的記者會上吃了閉門羹，晚間請律師代表發出5點聲明，表明自己只是想要一個道歉。5日深夜她在clubhouse分享心情，除了提到曾國城與翁立友，也感嘆這次事件牽扯到一些無辜的人，「其中最衰的就是邰智源與許效舜」，更無奈地說她其實什麼都不用做，就會被酸民攻擊、質疑她說謊。

雞排妹上周自揭於尾牙活動上遭性騷，隨後更直接點名遭1老闆、2明星騷擾，網友們也好奇下一個被點名的會是誰，就有網友搜出多年前雞排妹參加許效舜主持的《瘋神無雙》，遭牽手、撫摸、摟腰等親密動作（點擊放大瀏覽）👇👇👇

除此之外，有網友更搜出過去影片，邰智源與雞排妹同錄節目時，當時邰智源還曾「綜藝摔」，手臂疑似不小心誤觸雞排妹胸部，因此這兩位被網友們列為可能會被點名的下一個對象。

隨後許效舜、邰智源出面喊冤，許效舜澄清節目都有經過排演，製作單位也都全程把關才能播出；而邰智源則直言忘了雞排妹是誰，為了維護名譽，已蒐證不排除提告。

對於網友扯出許效舜、邰智源，雞排妹昨天在clubhouse則表示，這次風波很多無關的往事被扯出來，酸民除了不斷攻擊她，甚至還把陳為廷、呱吉扯進來，「但其中最無辜的是邰哥、舜哥，他們真的很衰，邰哥也說要告了」，這讓她無奈感嘆：「整件事很蠢，我什麼都不用做，就默默看著他們（酸民）一直攻擊我。」

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