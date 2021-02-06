雞排妹硬闖記者會失敗　深夜再爆翁立友鹹豬手曾「完整滑過屁股」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-06 20:30

雞排妹5日在翁立友的記者會上吃了閉門羹，晚間請律師代表發出5點聲明，傳達自己只是要一個道歉。她深夜在clubhouse分享心情，也提到了曾國城與翁立友，親口說出壓垮她的最後一根稻草就是豪記唱片第一篇聲明稿。

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雞排妹表示，經紀人曾經告訴豪記唱片，只要道歉的話他們都願意接受。但豪記唱片卻發了一篇沒有藝人姓名的聲明稿，讓雞排妹氣炸說：「接下來不要怪我。」接下來她就證實尾牙當天的歌手確實是翁立友，不過另一位對她「壓胸式擁抱」的主持人她則繼續保密。

後來曾國城在錄影時，於訪問間表態挺翁立友，再度激起雞排妹怒火，因為令她感到被冒犯的名主持人就是曾國城，隨後她便在媒體求證時證實了這件事。「但後來他用很委婉的方式道歉，九彎十八拐的方式道歉。」其實雞排妹要求很低，真的就是「道歉」，曾國城輕描淡寫地將錯誤推給肚子，既達到雞排妹要求，又不損及自身形象，所以雞排妹才會請翁立友「向前輩多多學習」。

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很多藝人接連為曾國城打抱不平，認為曾國城慣用擁抱、搭肩的方式表達熱絡。但對於和曾國城不熟的雞排妹而言，「曾國城的擁抱舉動，我也是第一次遇到」。她當下確實沒有反應或拒絕，回到家反覆思考：「一般工作場合有禮貌性的擁抱，假拍假動作，為什麼他的手在我背上往他身上壓？」

她覺得突兀、想不通，於是主動詢問同事，同事卻說「不意外」，因為也曾聽過另一樁「不禮貌的事情」。雞排妹確實胸部「完全被撞到」，令她感到不舒服，但整件事情要講出來卻很難，她也知道「擁抱」可以有不同解讀。只是又發生了翁立友疑似伸鹹豬手，兩起事件幾乎完全一樣，翁當時是「從屁股下方完整滑上來」，冒犯舉動發生在身體後方，根本不會被任何人看到。對雞排妹而言「這麼有感覺就是故意的」，所以她才會一次提到「歌手」與「主持人」兩件事情。

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