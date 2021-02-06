王君馨MV床戰林德信成熱話　加碼公開高清內衣照引岑麗香爆粗

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王君馨（Grace）近日在新歌《尖叫》的MV中，憑超性感演出而引人注目，她的好友鍾嘉欣、蔡思貝及陳靜等看到Grace與林德信的火辣床戲時更面紅耳赤，尖叫連連！Grace（6日）再加碼在Instagram公開身穿性感內衣躺在床上的照片，展現超完美的體態。

王君馨近日在MV中與林德信拍性感床戲。（Instagram：@gwgurlie86）

王君馨在新歌《尖叫》MV中以超性感內衣示人，並與林德信挑戰大尺度性感床戲，看到觀眾鼻血直流成為話題。（影片截圖）

Grace的噴血性感照令不少圈中好友如胡杏兒、JW、黃建東及楊潮凱等都忍不住上水留言派心心眼，不但使林子善留意「控訴」︰「搞到啲觀眾流晒鼻血」，更令岑麗香留言講出一句粗口：「Daxx」！不少網民都紛紛大讚Grace身材好性感滿瀉，亦有網民問Grace︰「你老公不會因為人人都見到你的性感甫士而感到生氣嗎？」Grace則指老公其實好大方：「不，他非常對自己感到自信，亦對我們之間很有安全感。」

王君馨穿上性感內衣在床上大擺性感甫士。（Instagram：@gwgurlie86）

Grace大展好身材，看到不少網民直指流晒鼻血！（Instagram：@gwgurlie86）

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