80萬粉絲抖音女神靠P圖大餅臉變巴掌臉　零濾鏡美女竟然萬中無一

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-04 16:26

自從內地著名社交平台「抖音」崛起之後捧紅了不少素人，人人都有機會成為人氣網紅，隨時吸引過百萬人追蹤，然而卻有不少人透過超重濾鏡這個漏洞來企圖欺騙觀眾來賺取金錢。近日有一名坐擁超過80萬名粉絲的「抖音女神」，因與好友反目而被對方公開真面目，驚世脫俗的外貌原來只是靠P圖，引起網民熱烈討論。

「西紅柿ovo」坐擁超過80萬名粉絲，是有名的「抖音女神」。（抖音：@西紅柿ovo）

該名叫「西紅柿ovo」的網紅靠精湛化妝技巧而在抖音走紅，巴掌臉上有着一雙上揚的貓眼、高挺的鼻子兼有一粒銷魂癦，獲廣大網民大讚她有着脫俗的美而封她為「抖音女神」。不過，近日有聲稱是「西紅柿ovo」的朋友，因與對方鬧翻而公開她的真實面貌，所謂的驚世脫俗美貌原來全是由P圖軟件一手包辦，真實的「西紅柿ovo」不但擁有一張大餅臉，身材都由加細碼變成加大碼，就連招牌嫵媚貓眼都消失得無影無蹤，與抖音上的網紅樣差天共地。

「西紅柿ovo」的真實外貌曝光，驚世美貌原來是P圖得出來的製成品。（微博圖片）

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事實上，社交平台上充斥住無數「騙徒」，過去已經有不少人氣網紅或直播主被踢爆利用P圖或直播濾鏡騙取他人而身敗名裂，要翻身實在難過登天。

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