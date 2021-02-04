王君馨MV床戰林德信火辣度十足　鍾嘉欣、陳靜睇到掩面尖叫嘩嘩聲

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-04 16:14

現年34歲的王君馨（Grace）去年以「G.Racie」身份轉戰歌壇成績不俗，早前在新歌《尖叫》MV中以超性感內衣示人，並與林德信挑戰大尺度性感床戲，看到觀眾鼻血直流成為話題。她的圈中好友包括鍾嘉欣、蔡思貝、陳靜及衛蘭等人分別拍片記錄低看Grace的火辣MV時的反應，個個看到尖叫兼用手掩面，睇到嘩嘩聲！

王君馨在新歌《尖叫》MV中以超性感內衣示人，並與林德信挑戰大尺度性感床戲，看到觀眾鼻血直流成為話題。（影片截圖）

當林德信登場摸Grace大腿時，眾人已經驚訝到不斷發出嘩嘩聲，誰知驚喜陸續有來，去到Grace以性感內衣登場肉搏赤裸上身的林德信時，個個都忍不住看到大叫，更害羞到不敢直視畫面：「嘩！嘩！嘩！」、「點解可以尺度咁大嘅？」、「Danny見到點㗎？」、「啊！Grace！」、「嘩！唔係呀嘛！Oh my god！」、「嘩！好勁呀！」許家傑看完MV更加得出一個結論，就是：「所以啲人成日話，結咗婚嘅女人仲豁出去！」

衛蘭和衛詩兩姊妹看到尖叫連連。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

陳靜崩潰大叫。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

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