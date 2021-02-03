有米男友鼓勵下激減30kg　40歲「Fat Amy」莉寶韋遜宣布回復單身

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-03 22:30

現年40歲的澳洲女演員莉寶韋遜（Rebel Wilson）以「Fat Amy」一角走紅，多年來以肉肉女形象深入民心。她於兩年前認識百威啤酒太子爺男友Jacob Busch後下定決心減肥狠撇30kg並自信公開戀情，去年12月更一度傳出兩人好事近，然而昨日（2日）卻突然在Instagram表示已回復單身，宣布與有米男友分手。

莉寶韋遜現在真的苗條了不少。（Instagram：@rebelwilson）

莉寶韋遜在Instagram上載一張最新激瘦照宣布自己是「single girl」，代表住她與Jacob Busch的兩年情已正式畫上句號。雖然她並沒有公開兩人何時分手，亦沒有交代分手原因，但她並沒有刪除Instagram上的合照，而兩人最後一次公開合照是於去年聖誕節。

莉寶韋遜在Instagram表示已回復單身，宣布與有米男友分手。（Instagram：@rebelwilson）

莉寶韋遜上載一張最新激瘦照。（Instagram：@rebelwilson）

Jacob Busch今年29歲，身家坐擁超過1億美金（約港幣7.8億），同時亦是百威啤酒的太子爺。據悉，兩人於2019年經朋友介紹下認識，注重健康的Jacob更經常鼓勵莉寶韋遜變得更健康，因此令她下定決心要減肥。莉寶韋遜在男友的見證下由肥妹搖身一變成為索女，卻還是沒辦法找到最後。

莉寶韋遜被男友Jacob「壁咚」。（Instagram：@rebelwilson）

莉寶韋遜的男友Jacob Busch今年29歲，身家坐擁超過1億美金（約港幣7.8億）。（Instagram：@rebelwilson）

莉寶韋遜曾經透露，自己不食糖份和垃圾食物，亦很努力做運動減磅；她的私人健身教練Jono Castano表示為莉寶韋遜設計了一星期6日的健身計劃，每日要做45分鐘的運動。這些運動包括一系列的高強度間歇訓練（HIIT/High-intensity interval training）、活動度、負重、阻力、技術和節奏上的訓練，一星期則有一日休莉息不做運動。她於去年底表示已經成功減至74.6kg，比起最高峰減去30kg。

減肥前的莉寶韋遜。（Instagram：@rebelwilson）

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