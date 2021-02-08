《女神降臨》姜旻兒曾演金泰希童年　自小是美人胚子雙眼大得誇張

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-08 21:00

由車銀優和文佳煐所主演的漫畫改編韓劇《女神降臨》早前播出大結局令不少劇迷相當不捨，該劇除了令男二黃寅燁（前譯：黃仁燁）人氣急升風頭蓋過主角之外，亦捧紅了多位配角。其中飾演女主角任朱靜好友秀雅一角的23歲女演員姜旻兒，更因為絕佳美貌而備受關注，Instagram追蹤人數更暴升至236萬，她於童星時代所拍攝的作品亦因此再被翻熱。

姜旻兒在《女神降臨》中飾演女主角任朱靜的好友秀雅，短髮造型獲觀眾大讚精靈活潑又可愛。（Instagram：@minah320_97）

姜旻兒於12歲時童星出道拍攝多部電影和電視劇，16歲時憑着天然美貌獲賞識在劇集《張玉貞，為愛而生》中飾演女神級演員金泰希的童年角色，她一雙又圓又大的大眼睛更與金泰希非常相似，因此獲封「小金泰希」的稱號。之後姜旻兒接連拍10多部作品，人氣網劇《A-TEEN 2》都有她份。

小時候的姜旻兒已經眼大大好靚女。（Instagram：@minah320_97）

姜旻兒16歲時憑着天然美貌獲賞識在劇集《張玉貞，為愛而生》中飾演女神級演員金泰希的童年角色。（網上圖片）

姜旻兒有「小金泰希」的稱號。（網上圖片）

姜旻兒短髮出演《女神降臨》獲觀眾大讚精靈活潑又可愛，其實她長頭髮時也是女神級，美貌不輸劇中女神文佳煐，某些角度更有金泰希的影子。因此姜旻兒很快已經獲賞識升呢做女主角，將與Wanna One出身的朴志訓及演員李新英合作《遠看是藍色的春天》，預計在2021下半年播出。

姜旻兒長頭髮時是女神一名。（Instagram：@minah320_97）