《女神降臨》姜旻兒曾演金泰希童年　自小是美人胚子雙眼大得誇張

即時娛樂
撰文：
最後更新日期：

由車銀優和文佳煐所主演的漫畫改編韓劇《女神降臨》早前播出大結局令不少劇迷相當不捨，該劇除了令男二黃寅燁（前譯：黃仁燁）人氣急升風頭蓋過主角之外，亦捧紅了多位配角。其中飾演女主角任朱靜好友秀雅一角的23歲女演員姜旻兒，更因為絕佳美貌而備受關注，Instagram追蹤人數更暴升至236萬，她於童星時代所拍攝的作品亦因此再被翻熱。

姜旻兒在《女神降臨》中飾演女主角任朱靜的好友秀雅，短髮造型獲觀眾大讚精靈活潑又可愛。（Instagram：@minah320_97）

姜旻兒於12歲時童星出道拍攝多部電影和電視劇，16歲時憑着天然美貌獲賞識在劇集《張玉貞，為愛而生》中飾演女神級演員金泰希的童年角色，她一雙又圓又大的大眼睛更與金泰希非常相似，因此獲封「小金泰希」的稱號。之後姜旻兒接連拍10多部作品，人氣網劇《A-TEEN 2》都有她份。

小時候的姜旻兒已經眼大大好靚女。（Instagram：@minah320_97）

姜旻兒16歲時憑着天然美貌獲賞識在劇集《張玉貞，為愛而生》中飾演女神級演員金泰希的童年角色。（網上圖片）

姜旻兒有「小金泰希」的稱號。（網上圖片）

姜旻兒短髮出演《女神降臨》獲觀眾大讚精靈活潑又可愛，其實她長頭髮時也是女神級，美貌不輸劇中女神文佳煐，某些角度更有金泰希的影子。因此姜旻兒很快已經獲賞識升呢做女主角，將與Wanna One出身的朴志訓及演員李新英合作《遠看是藍色的春天》，預計在2021下半年播出。

姜旻兒長頭髮時是女神一名。（Instagram：@minah320_97）

+17
+17
+17
農曆新年為最佳染紅髮時機　子瑜、李聖經不用漂染照樣夠搶眼
趙炳圭憑《驅魔麵館》爆紅戶口卻不足45元：每到周末就只剩這麼多
Penthouse｜第二季本月開播　最新海報暗示李智雅竟死過翻生？
Jennie@BLACKPINK踢走秀智做「燒酒女神」　歷屆代言均為當紅女星
尹恩惠出席頒獎典禮被指面腫腫　蘋果肌僵硬不再似自然美女
黃寅燁憑《女神降臨》IG粉絲暴升20倍　菲律賓留學青澀畢業照曝光
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。