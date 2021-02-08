多圖｜阮兒殘爆出活動相被瘋傳　臉腫腫黑眼圈盡現同IG相極大分別

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33歲的無綫藝人阮兒和46歲的衛志豪拍拖近三年，日前出席活動時，突然自爆已分手，消息令人震驚。不過未知是否因為剛失戀，阮兒的外表比平時憔悴，黑眼圈盡現，而且連身裙的Cutting顯得她身形浮腫，跟平日IG所見的靚女相有甚大分別。

阮兒的IG相一向索到爆！（Instagram@yuenyeechloe）

阮兒出席活動的照片引起網民熱討，他們紛紛指她的外表除了憔悴又略帶浮腫外，更離奇撞樣袁彌明。他們更把活動的照片對比阮兒IG的索爆靚相，表示好像是兩個人一樣，希望她可以盡快走出失戀傷痛，回復以前的靚樣。她在接受傳媒訪問時表示自己要冷靜一下。另一邊廂的衛志豪對女友公布分手一事，卻表現得不知情，他回覆傳媒時表示：「多謝關心，其實我都唔太明白！但不想講太多，請見諒！祝福她！」

阮兒突然宣布回復單身。（Instagram@yuenyeechloe）

點擊下圖看阮兒於周日（7日）出席活動的照片和IG靚相︰

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