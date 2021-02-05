家居．築則｜過千呎屋一家四口住極奢華　書房區都有4個好多餘？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-05 11:00

無綫財經台節目《家居．築則》最新一集介紹一間實用面積過千呎的大屋，一家四口住，原則有4房，不過因為戶主希望有一個可以讓一家人共用的工作室，所以犧牲了最大間的主人房，打造成多功能工作房。

多功能書房雖是開放式設計，但中間有一道牆，保持私隱之餘，也可以將趟門收在裏面。（《家居．築則》電視截圖）

除了想有一間共用工作室外，屋主也希望設計師為每個家庭成員劃出個人的空間。首先，設計師將原則靠近客廳的主人房改成多功能房，要容納一家四口，面積的確不小，放了一張大書枱和小朋友的鋼琴，這間多功能房是開放式設計，將原有牆身拆去，將客飯廳連貫在一起，打開趟門時，客飯廳感覺都大了，而且廳的落地窗跟多功能房的連在一起，超有氣派。多功能房除了可以做小朋友的琴房、大人的書房外，同時又是一間客房，有一張反床可以拉出來。

主人房裏面，又有一間書房。（《家居．築則》電視截圖）

客飯廳以米色和啡色為主，營造溫暖感覺之餘，也用少量雲石和金屬打造氣派和華麗感，非常奢華。房間方面，主人房原來又有一間小書房，因為屋主嫌多功能房不夠隔音和私隱度，就在主人房裏面，造了一間集衣帽間加書房功能於一身的空間。而主人房原先只是普通大小的房間，所以設計師將洗手間和衣帽間的牆身全造了玻璃，看上去較有空間感。不過玻璃間隔的廁所卻略帶酒店感覺。戶主希望小朋友可以專心學習，所以要求設計師在兩個小朋友的房間內，再造了一人一個的獨立學習區，有書枱和書櫃等。一間屋已經有四個空間有書房功能，長期在家工作和學習也沒問題吧。

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