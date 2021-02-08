樓盤傳真｜135萬豪裝1500呎屋　間隔不變兼保留原有裝修都咁貴？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-08 11:00

有線電視節目《樓盤傳真》內的「設計廊」專題，講解不同家居設計，上月一集介紹一個1500呎的大單位，除了大量保留原有發展商的裝修外，設計師再在原有設計上加上奢華華麗感覺的新裝修。

單位保留大量原有裝修。（《樓盤傳真》電視截圖）

1500呎的大單位住了戶主夫婦、外婆和兩個小朋友一家五口，還有兩個外傭，共7個人。單位有五房雙套，房間分配剛剛好，每人都有私人空間，再加上屋主對木地板等設計都滿意，所以保留了原有間隔和材質。設計師加上輕奢華風，用雲石、金屬等材質，平衡本來原裝設計有大量木原素的感覺。另外，單位樓底夠高，設計師加了不同的假天花裝飾，又有一盞盞射燈，有分區作用，金色天花又可以修飾原有由客廳延伸至飯廳再轉彎到吧枱的冷氣槽，淡化仿樑的壓迫感。而牆身也用了不同色做分區效果，客、飯廳是暖色，吧枱區域用深色設計。而且，設計師在牆身用上名貴材質，吧枱、飯枱都有水晶吊燈，營造華麗氣派感。

設計感覺奢華。（《樓盤傳真》電視截圖）

房間方面，主人房坐擁開揚海景，設計貫徹用奢華風，套廁設計不用改，主要改動是設計了跟客廳相似的特色天花，同時又訂造了特色磨砂玻璃衣櫃，延續浴室的奢華風。床頭加了一道小屏風，是由於床頭背向門口，屏風增加安全感。房間分配剛好平均，又有書房。單位裝修費是135萬，價錢都相當豪華，主持補充按成交紀錄，同類單位成交價由3700萬至5400萬不等，付得起樓價，對戶主來說，相信過百萬裝修費分分鐘也不是一筆大數目。

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