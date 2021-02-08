鄧兆尊畀150萬家用食飯買嘢另計　自言對靚女港姐冇興趣

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-08 22:15

亞洲心動娛樂（AMM）的網台麻將節目《今晚有牌打》由電玩達人林慧韡（達哥）和鄧兆尊主持，早前直播播出的一集有「好戲之人」古明華和近來紅爆的法科師傅七仙羽做嘉賓，林文龍有現身撐場，他們邊打牌邊吹水，七師傅一開頭就表示︰「尊尊好吸引我，因為我一直都好想知究竟佢有幾多錢。」不斷向鄧兆尊「迫供」，非常搞笑。

鄧兆尊被七師傅「迫供」。（影片截圖）

鄧兆尊出名有女人緣，有三位紅顏知己。七師傅一開頭就問︰「你每個月畀幾多錢你三個老婆？」鄧兆尊被嚇親︰「咁辣㗎！我唔係逐月畀㗎師傅！我逐年畀㗎喎，我哋長期合約嚟。（七師傅︰大概一年每一個畀幾多？）一年50、60萬到啦，每一房。（七師傅︰畀完有啲咩要做㗎？）冇咩要做㗎，喺我屋企得㗎喇！」面對七師傅的追問，鄧兆尊唯有坦白表示她們在家煮煮飯，也沒什麼特別要做。他又說如果電話壞了就買給她，「食嘢任食，唔係食到好多㗎啫（七師傅︰都係你畀錢？）係。」七師傅即場計數直指一年給了1500萬家用，又說︰「好少錢喎，咁你啲錢咁多咪有排用唔晒？」鄧兆尊就指自己不是有好多錢。

七師傅爆有港姐朋友對鄧兆尊有興趣。（影片截圖）

之後七師傅終於解釋是為朋友問的，因為朋友有興趣，她說︰「香港小姐嚟㗎，對佢有興趣，不過我就先check吓底價係幾多先。」但鄧兆尊就直指自己不太欣賞港姐類型，他說︰「你知以前《獎門人》都好多港姐㗎啦，個個佢啲徒弟（如王祖藍、錢嘉樂、洪天明等）都有個港姐，係我冇！」七師傅話朋友願意自動減價，3萬元一個月就可以。後來七師傅形容她的朋友︰「佢好靚，唔係好高，眼好大，上面（上圍）都好大。」後來話題繼續停留在鄧兆尊身上，七師傅說︰「雖然佢（鄧兆尊）咁多老婆，但係（現場的四位男士當中）最唔鹹濕嗰個就係佢，因為佢屋企嗰3個，佢都唔掂。」又說︰「同埋佢點解唔掂，因為我發咗個夢夢見咗尊尊，夢入面，你就話『七師傅，我愛你，我想要你個羅庚！想玩羅庚！』佢不停話要，跪低求我」。」現場眾人都不知如何應對，場面搞笑。

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七仙羽說自己跟鄧兆尊媽媽祥嫂洪金梅好熟，是好友，若有機會，希望作法請祥嫂「上嚟」一家團聚，兆尊笑問：「請佢上嚟？你有冇諗過我想唔想同佢一家團聚？不過師傅你咁有誠意，就安排吓啦！」另外，古明華踢爆當年跟林文龍合作拍《十兄弟》時，對方經常歸心似箭，最愛回家吃飯，林文龍說︰「我真係好鍾意返屋企食飯唔知點解。」所以一就到時間就會回家食，果然是住家男人。

同場加映，林文龍老婆郭可盈和他們一家人的靚相︰

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