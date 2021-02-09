安樂蝸｜70萬裝修單位走日系風　759呎二人住睡房浴室都勁細

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-09 07:30

J2台最新一集《安樂蝸》由主持狄以達和嘉賓謝采芝介紹一個759呎的單位，是一對年輕夫婦的家，屋主熱愛日本文化，整間屋非常日系，有傳統和現代日式設計元素。

打開大門後，玄關位還有一道日式和紙趟門。（《安樂蝸》電視截圖）

一入屋就是一個玄關位，有一道日式和紙趟門，再打開趟門，才會見到客廳。入屋左手邊是一個小偏廳，類似日式茶室，有升高地台、榻榻米，加上升降茶几，可以給屋主一個地方休息，而且非常日式，符合他們的要求。另一個重點，是客廳的不規則條子設計特色牆，簡約得來又有點設計，特色牆連着書房的玻璃趟門，打開趟門時，書房也可以和客廳融為一體。

整間屋非常日系，有傳統和現代日式設計元素。（《安樂蝸》電視截圖）

另外，特色牆也隱藏了主人房的暗門，房裏用和暖木色為主，不過看上去空間就偏小。而浴室也一樣的小，設計師用了大地色系，加上原木飾面櫃面和布紋瓷磚等，營造簡單舒適的感覺。本身客廳只得露台的光源，經設計師改動後，將房、廳重新間隔，現在偏廳和書房的自然光就可以引入廳，更加光猛。單位有759呎，二人住應該很寬敞，不過睡房和浴室也偏小，就看不出有700多呎了。全屋的設計連裝修費是70萬。

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