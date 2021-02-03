神隱半個月鄭爽傳壓力大自殺　爸爸鄭成華：在生命的懸崖線上行走

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-03 21:19

內地女星鄭爽因代孕棄養風波而重創演藝事業，已神隱近半個月的她近日被傳出難承受壓力疑自殺，微博上不斷出現「鄭爽自殺」﹑「鄭爽跳樓」等字眼，讓網友相當關注。

鄭爽因為代孕棄養風波而重創演藝事業。（鄭爽微博圖片）

鄭爽因為代孕棄養事件已遭到全面封殺，雖然事後不斷透過微博交代事件，但網友們似乎難以原諒其所作所為。而她的父親鄭成華亦透過微博同拍影片交代事件的詳情，直言女兒已經受到事件影響，在生命的懸崖線上行走，不禁令人覺得鄭爽有想不開的想法。

當事件看似告一段落之際，近日微博就不斷傳出鄭爽有想不開的行為，疑壓力大跳樓自殺。因為微博上瘋傳「鄭爽跳樓自殺視頻」﹑「鄭爽自殺身亡」等消息，讓不少網友誤以為她真的選擇了結自己的生命。但有細心的網友則發現端倪，認為所謂的「自殺」根本就是假的，因為有網友發現鄭爽在1月底的時候還現身自己的二手拍賣網站，雖然沒有任何更新，但上線則代表她還在。

鄭爽的父親直言女兒已經在生命的懸崖線上行走。（微博圖片）

微博上不斷出現鄭爽自殺的字眼。（微博圖片）

另外，鄭成華亦被發現在1月底時按讚過央視所貼的一則貼文，間接打破了自殺的謠言。因為如果鄭爽真的自殺，父親那會有如此空閒的時間去玩微博，而且鄭爽果真自殺應該會登上微博熱搜一段時間等。雖然自殺消息是假的，但仍有網友擔心她早晚會有一天承受不了網絡輿論而自殺，望大家放過她。

網友發現鄭爽偶爾還會上二手拍賣站。（微博圖片）