濃妝大媽網紅韓美娟原來是美男？《創造營2021》現真面目顏值很OK

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-11 00:30

內地網紅「韓美娟」是抖音紅人，經常化大濃妝、穿誇張女裝拍攝影片，吸引不少網友爭相模仿。事實上，韓美娟是個相當年輕的男生，最近還決定進軍偶像界，以本名「韓佩泉」報名參加選秀節目《創造營2021》，用原本的面貌出現在大眾眼前，形象差異讓網友都嚇一大跳！

韓美娟行事出位，以drag queen風的誇張妝容著稱：

《創造營2021》在近日逐步公開全體參賽者的形象照，所有年輕參賽者都穿上同樣的制服，展現青春的樣貌。其中，韓佩泉的照片引起特別高的關注度，許多人驚嚇而不敢置信「和我之前認識的他簡直天差地別」、「這是同一個人嗎」、「原來這麼帥的嗎」、「這麼帥為什麼扮女裝啊」，也大呼要開始關注他在節目中的表現。

事實上，韓佩泉雖然在網上拍了許多搞笑影片，但有著隱藏的音樂才華，是北京現代音樂學院的學生。他參加《創造營2021》面試之後，曾感慨在微博表示，當網紅是「工作」、做音樂是「夢想」，以前其實根本沒想過要當女裝網紅，只希望可以登上舞台，現在決定去完成小時候想做的事，以韓佩泉而不是韓美娟的身分站在大眾面前。

+ 8 + 8 + 8

事實上，韓佩泉雖然以清秀的外貌讓網友驚艷，但其實並不是天生就有帥氣臉蛋，因為出生時是唇顎裂的孩子，被生母拋棄，14歲以前整整經歷過7次手術。他家裡的經濟狀況也不好，從小跟身體不好的爸爸、奶奶一起生活，年紀輕輕就扛起家中生計，樂觀搞笑的形象底下有著辛苦的身世。

【相關圖輯】內地Cosplay網紅早乙秋秋子零P圖真身勁崩壞 網友震驚：死亡對比

+ 11 + 11 + 11

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】