【燕雲台】佘詩曼三姊妹全屬漢姓　為何地位卻至高無上？

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-03 20:30

由唐嫣、竇驍、佘詩曼主演的古裝劇《燕雲台》正在無綫（TVB）翡翠台熱播，主要講述遼朝承天太后傳奇的一生，作為鮮有以遼朝為背景的劇集，當中大部份都有還原歷史，也讓觀眾對遼史認識了不少。

最受網友鍾意的奶茶CP已是過去式。（劇照）

前不久介紹過契丹「肥水不流外人田」的獨特婚姻制度，耶律姓的皇族只可以娶蕭姓女子為妻，除了遼太組的「述律后」以及遼世宗耶律阮的「甄皇后」之外，其餘皇后全部姓蕭。而甄皇后是遼史上唯一一位漢族皇后，死後地位甚至不被認可，由此可見，漢族對於當時的遼朝來講，並不是太受待見，即使韓、劉、馬、趙等漢族的四大家族在遼朝享有特殊的政治地位，但也只是極少數。然而，蕭姓實際上是漢姓，為何它能被視為至高無上的「后族」呢？其實同漢室王朝有關。

遼朝法律規定耶律姓皇族只可以娶蕭姓。（劇照）

遼太宗耶律阿保機初建遼國時，由於敬仰漢高祖劉邦的豐功偉績，便將自己的姓氏改為劉氏，而在所有輔佐劉邦的大臣中，蕭何的功勞最大，且漢代當時的典制大多出自蕭何之手，於是耶律阿保機將身邊的重臣和貴族都改成了蕭氏，甚至一再擴大蕭姓，將契丹八部劃了三部姓耶律，其餘五部全部改姓蕭。後來因為反對改姓的人太多，阿保機只好又改回耶律氏，但蕭姓從此留下。劇中經常提及的「后族」，就是因為蕭氏女子只嫁皇室，是出產皇后的族裔，所以被稱為「后族」。

蕭綽是遼史上最出名的一位太后。（劇照）