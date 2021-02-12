Cardi B素顏被網民批爛面女王　IG回應再遭網民狙擊：似工人姐姐

撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-02-12 12:30

今年28歲的饒舌圈當紅炸子雞Cardi B在上週公開新歌〈UP〉MV，當中的超大尺度女女舌吻以及幾近全裸的透明裝震驚網友。不過MV幕後花絮揭曉之後，Cardi B在正式MV鏡頭之外的素顏膚質狀態卻意外引起網友熱議。

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許多網友嘲諷Cardi B在浮誇的造型下卻有著嚴重的紅痘、痘疤問題，甚至引來了她的演藝圈宿敵Nicki Minaj大量粉絲的惡搞改圖嘲弄，更恥笑她是「爛面女王」。

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不過為人一向以「坦坦蕩蕩、光明磊落」性格聞名的Cardi B，就直接在網上分享個人真實的臉頰膚質狀況，坦言身為嘻哈當紅歌手的她也深受皮膚困擾所苦，為了工作奔波勞碌的Cardi B，展現了即使再有錢也未必能夠維持住好膚質。更猛的是為了回擊惡意網友，Cardi B更進一步以完全素顏之姿發出下面這一則全新IG影片。

網民：「卸完妝像工人姐姐…」Cardi B拍片公開100%完全卸妝素顏樣（點圖放大逐格睇↓↓↓）

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Cardi B向所有網友說明：「我從不畏懼向別人展示最真實的自己，現在的我沒有濾鏡、沒有梳頭、沒有上妝。當你處於業界頂端位置之時，總有人喜歡惡意截圖來批評你的外貌。我對我的皮膚很有自信，倒是那些只會批評別人的黑特怎麼不照照鏡子看看自己呢？」

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Cardi B大方秀出素顏的影片很快就獲得了眾多女星Gigi Hadid、Cara Delevingne、Bebe Rexha點讚支持，事實上這已經不是Cardi B第一次用素顏回嗆網友了，早在2019年她就曾因被狗仔拍到素顏而被網友批評是「化妝詐欺」，隨後Cardi B一個不爽就直播洗臉、當眾卸妝給大家看，強調：「我從來沒有打算要隱瞞！這就是真實的我，你們大家給我看好了！」

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