Cardi B隆胸前少女照曝光　19歲開始瘋狂整容　身材對比超驚人

在今年剛以一首超級18禁性愛歌詞〈WAP〉鹹濕單曲轟動全球的美國饒舌女歌手Cardi B,在10月11日剛度過滿28歲的生日。出道以來總是以不輸「麻辣雞」妮琪米娜的豐乳翹臀身材辣翻演藝圈的Cardi B,沒想到就在拉斯維加斯舉行超奢華生日派對之後,她卻因為喝茫而自行誤傳裸體照片登上Instagram限時,Cardi B的知名「胸器」風光也被網友一覽無遺。

不過就在Cardi B的驚人上空照嚇呆全球網友之後,由於很早Cardi B就曾親自於《Ellen Show》承認自己從成年起就開始不斷去做整形手術:「從我19歲就開始當脫衣舞孃,很多人都叫我不要鼓勵別人去做這個工作,但它賺錢啊!它幫我付了帳單、買了房子還隆了乳!」因此這一次Cardi B驚人的最新隆乳近況裸照曝光之後,就有網友挖出了Cardi B妹妹Hennessy Carolina的Twitter舊照,發現「隆乳前的Cardi B」身材差距原來如此巨大。

↓↓↓點圖看Cardi B隆胸前後對比及更多IG照片↓↓↓

+ 13 + 13 + 13

甚至還有網友搜到了Cardi B尚未於演藝圈成名、在當脫衣舞孃時期的表演照片。網友驚訝發現當時已經開始隆乳的Cardi B當時「車頭燈」的狀態還跟一般女性無異,猜測可能隨著整形手術越動越多次,Cardi B胸前黑點也跟著罩杯不斷「升級」了,才會出現讓許多網友驚訝:「看起來好不自然!」的畫面。

在自發裸照轟動事件後,Cardi B也透過聲明正式承認自己已和老公Offset 正式復合,同時她說出之所以離不開Offset的原因也相當18禁:「我只是已經開始想念他...不能跟你世界上最親近的朋友說話實在很難受,It's really hard to have no dxxk!」看來Offset不只是Cardi B最知心的好友兼伴侶,也是她最愛的性生活夥伴。

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】