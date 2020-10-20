Cardi B隆胸前少女照曝光　19歲開始瘋狂整容　身材對比超驚人

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在今年剛以一首超級18禁性愛歌詞〈WAP〉鹹濕單曲轟動全球的美國饒舌女歌手Cardi B，在10月11日剛度過滿28歲的生日。出道以來總是以不輸「麻辣雞」妮琪米娜的豐乳翹臀身材辣翻演藝圈的Cardi B，沒想到就在拉斯維加斯舉行超奢華生日派對之後，她卻因為喝茫而自行誤傳裸體照片登上Instagram限時，Cardi B的知名「胸器」風光也被網友一覽無遺。

不過就在Cardi B的驚人上空照嚇呆全球網友之後，由於很早Cardi B就曾親自於《Ellen Show》承認自己從成年起就開始不斷去做整形手術：「從我19歲就開始當脫衣舞孃，很多人都叫我不要鼓勵別人去做這個工作，但它賺錢啊！它幫我付了帳單、買了房子還隆了乳！」因此這一次Cardi B驚人的最新隆乳近況裸照曝光之後，就有網友挖出了Cardi B妹妹Hennessy Carolina的Twitter舊照，發現「隆乳前的Cardi B」身材差距原來如此巨大。

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甚至還有網友搜到了Cardi B尚未於演藝圈成名、在當脫衣舞孃時期的表演照片。網友驚訝發現當時已經開始隆乳的Cardi B當時「車頭燈」的狀態還跟一般女性無異，猜測可能隨著整形手術越動越多次，Cardi B胸前黑點也跟著罩杯不斷「升級」了，才會出現讓許多網友驚訝：「看起來好不自然！」的畫面。

在自發裸照轟動事件後，Cardi B也透過聲明正式承認自己已和老公Offset 正式復合，同時她說出之所以離不開Offset的原因也相當18禁：「我只是已經開始想念他...不能跟你世界上最親近的朋友說話實在很難受，It's really hard to have no dxxk！」看來Offset不只是Cardi B最知心的好友兼伴侶，也是她最愛的性生活夥伴。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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