雞排妹性騷擾事件遭質疑屬政治操作　博上頭版實情另有內幕？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-11 18:30

雞排妹（鄭家純）控訴性騷擾事件風波未平，更激出演藝圈「雞牌效應」，歌手界、主播界都有人自曝過往遭性騷經歷，也有資深媒體人談論此事，盼演藝圈不良風氣可藉此機會有正面改變，而引爆事件的主角雞排妹至今仍深陷爭議，除了被質疑炒作，還有人認為是「政治操作」，而一個以評論時事為主的Facebook page就配圖發文，認為整件事就是政治事件，因而釣出雞排妹親自回應。

【回帶】雞排妹泣訴尾牙#MeToo事件詳細經過 開名直指翁立友是咸豬手慣犯：

+ 8 + 8 + 8

該Facebook page 8日發文寫道：「看起來傻白甜的她，無論是在與性騷擾無關的記者會談此事，或是直接跑去對方的記者會搶鏡頭不說話。其實，她比誰都精明，如同豺狼虎豹，看準對手撕裂傷口。」並稱「這次雞排妹在演藝圈名聲不好，但她是演藝界嗎？不，細看這一齣劇，變得更大的只有政治圈的能量。我在想～上週的罷免一事剛落幕，雞排妹的新聞卻完全覆蓋了版面。」配圖則是雞排妹戴著口罩，寫有「還要猜嗎？啊不就政治事件」。而雞排妹則留言回應：「真的有病」。

【相關圖輯】一文看清雞排妹遭性騷擾5大重點 網民列4個疑點分析鹹豬手羅生門

+ 2 + 2 + 2

看更多雞排妹靚相：

+ 13 + 13 + 13

延伸閱讀：

野生MAMAMOO華莎！黃大謙眼神妝容完美複製 粉絲都被騙

禾浩辰騎車載妹感情升溫 孔令元想到他就「嘴角上揚」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】