雞排妹性騷擾事件︱奇洛李維斯「紳士手」標準典範　巧妙避免誤會

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-09 22:00

雞排妹性騷擾事件引起熱議，其中男生該如何避免讓對方感到不適，成為話題之一，除了言行以禮相待，有網友認為荷里活男星奇洛李維斯的「紳士手」，是標準自保典範，也額外延伸出「禮貌腿是什麼？」相關討論。

奇洛李維斯在電影《殺神John Wick》中的愛狗形象深植人心，時常被做成迷因，又man又紳士的形象，受到許多網友歡迎，就有網友翻出他過往與女粉絲的各種合照，只見奇洛李維斯的手都會張開，摟住對方靠近展現友好，但都不會放在對方身上，保持適當距離，引起留言一片稱讚「超級欣賞他的啦」、「打從心底尊敬」。

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其實不只奇洛李維斯有「紳士手」，在細節中展現禮貌，為了畫面上更平衡，身高高人一等的明星與他人合照時，屈膝微微地蹲下，展現友好的「禮貌腿」，也被網友們關注！

其中像是高達175cm的第一名模林志玲、身高184cm的孔劉Oppa，都擁有一雙逆天長腿，但遇到要跟身形嬌小的對方合照時，都會貼心地蹲下，融化不少粉絲的心。

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