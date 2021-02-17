Britney Spears紀錄片還原天后情史　20年前被𡁻完唱網民隔世追兇

撰文： JUKSY 街星 最後更新日期： 2021-02-17 11:00

還記得在前陣子知名音樂雜誌《Rolling Stone Magazine》評選出Britney Spears〈…Baby One More Time〉獲封史上最偉大出道單曲，就連米高積遜（Michael Jackson）也輸給了這位21世紀樂壇的超級巨星。不過身為曾經深刻風靡全球的「美國甜心」，Britney Spears的演藝生涯也充滿了沉重且坎坷的跌撞史，不僅因為她賺入了巨額收入而導致她的父親Jamie長年控制她當作搖錢樹，緊迫盯人的八卦狗仔也一度導致Britney Spears發生「直接剃光頭」、「拿雨傘砸車」的情緒崩潰舉動。

Britney Spears壓力爆煲剃光頭、拿雨傘砸車（點圖放大瀏覽👇👇👇）

事隔20多年後邁入中年的Britney Spears終於在《The New York Times》協助之下拍攝了全新紀錄片《Framing Britney Spears》，詳細描述Britney Spears如何在當時公眾視野中慘遭蕩婦羞辱和女性物化、剝削，其中一名加害者似乎就包含了樂壇天王Justin Timberlake。

眼利粉絲看穿Britney Spears IG詭異自拍照暗藏求救訊號（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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重溫Britney Spears經典歌〈…Baby One More Time〉MV（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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幾乎所有樂迷肯定都知道身為俊男美女的Britney Spears與Justin Timberlake曾於2002年有一段情，但在兩人分手之後Justin Timberlake推出熱單〈Cry Me A River〉，MV中刻意找了一位打扮根本就是Britney Spears的分身出演女主角，透過MV劇情暗示女方出軌，而讓Britney Spears承受罵名，但這一切都不是事實。

紀錄片《Framing Britney Spears》也放送出Justin Timberlake如何在交往期間公然向媒體炫耀自己「睡了」Britney Spears，因而惹怒了大量Britney Spears粉絲。

紀錄片《Framing Britney Spears》在這個月開播之後迅速在網路上發酵，許多網友回顧Justin Timberlake的當年所做所為都感到憤怒不已， 除了前女友Britney Spears之外，Justin Timberlake在2004年Super Bowl halftime表演時曾扯下Janet Jackson的上衣，導致她的右乳完全暴露於全球直播中，此事件轟動世界並嚴重影響當時正值事業巔峰的Janet Jackson被大量封殺，許多廠商都決定與Janet Jackson終止合約。

由於前女友Britney Spears的爭議，當年在「第38屆Super Bowl halftime爭議」幾乎得以全身而退的Justin Timberlake再度引起公憤，眾多網友回顧才發現當時的社會氛圍和演藝圈體系有多麼優待於白人男性，最終雪球越滾越大到現在Justin Timberlake決定親自在IG在發表公開道歉聲明，他透露：「我看了我看了許多人的訊息和評論，我必須對Britney Spears與Janet Jackson的Super Bowl件道歉。我對於自己年少時不懂事的行為深表歉意，明瞭我作為白人男性，在得益於厭女和種族歧視盛行的行業與文化氛圍之下，沒能意識到許多問題，我知道自己做得不夠好，未來也會繼續積極改造變成更好的自我。」

而他的妻子Jessica Biel也表示支持老公，你怎麼看待這一次Justin Timberlake引起的美國網友公憤呢？

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】