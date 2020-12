Britney Spears 39歲生日　傳將同細12歲小鮮肉男友拉埋天窗

美國樂壇天后Britney Spears日前39歲生日,她再度大曬自己同細12歲健身教練男友Sam Asghari同框的照片,只見Sam熱情獻吻,二人看起來相當溫馨,她除了穿爆乳裝大騷好身材,也開心祝自己生日快樂,引來許多網友祝賀。

Britney Spears在樂壇打滾多年,4年前宣布與Sam相戀,去年更雙雙出席《從前,有個荷李活 Once Upon a Time in Hollywood》首映,並在紅毯上拖手擁抱,看起來非常甜蜜,相戀4年以來,多次被外界揣測將要結婚,但迄今並未證實。

Britney Spears在樂壇打滾多年,4年前宣布與Sam相戀,去年更雙雙出席《從前,有個荷李活 Once Upon a Time in Hollywood》首映,並在紅毯上拖手擁抱(GettyImages)

Britney Spears Dancer男友Sam Asghari今年26歲,是一名私人健身教練,操得勁Fit,全身充滿男性荷爾蒙:

然而,Britney Spears最近幾個月在IG Po出的相眼神空洞,有fans懷疑她精神有異,有可能被監護人阿爸操縱,令人憂心:

