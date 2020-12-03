Britney Spears 39歲生日　傳將同細12歲小鮮肉男友拉埋天窗

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美國樂壇天后Britney Spears日前39歲生日，她再度大曬自己同細12歲健身教練男友Sam Asghari同框的照片，只見Sam熱情獻吻，二人看起來相當溫馨，她除了穿爆乳裝大騷好身材，也開心祝自己生日快樂，引來許多網友祝賀。

Britney Spears在樂壇打滾多年，4年前宣布與Sam相戀，去年更雙雙出席《從前，有個荷李活 Once Upon a Time in Hollywood》首映，並在紅毯上拖手擁抱，看起來非常甜蜜，相戀4年以來，多次被外界揣測將要結婚，但迄今並未證實。

Britney Spears在樂壇打滾多年，4年前宣布與Sam相戀，去年更雙雙出席《從前，有個荷李活 Once Upon a Time in Hollywood》首映，並在紅毯上拖手擁抱（GettyImages）

Britney Spears Dancer男友Sam Asghari今年26歲，是一名私人健身教練，操得勁Fit，全身充滿男性荷爾蒙：

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然而，Britney Spears最近幾個月在IG Po出的相眼神空洞，有fans懷疑她精神有異，有可能被監護人阿爸操縱，令人憂心：

在荷李活影藝圈，相差多年的姐弟戀比比皆是。「荷李活細細粒」Rebel Willson專演喜感肥女，年前決定減肥，期間她覓得細11歲的型男真愛：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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