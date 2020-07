傳Britney Spears屢次遭父親關進精神病院　粉絲發起運動拯救偶像

現年38歲的流行天后Britney Spears自1992年出道至今,推出過多首陪伴90後成長的經典歌曲,包括《...Baby One More Time》、《Oops!... I Did It Again》、《Lucky》等。不過Britney近年經常陷入精神失常的狀態,早前有傳她被父親強制關進精神病院,有大批網民留意到Britney在社交平台「求救」,故發起「Free Britney」的運動,到法院門外示威,希望能夠引起法庭審訊案件,讓Britney脫離父親的監護權。

出道之後數年,Britney的事業一直處於高峰期,直至2007年因為跟前夫Kevin離婚而陷入精神失常的狀態,更曾試過剃光頭和用雨傘插狗仔隊,當時法庭裁定父親Jamie擔任她的監護人和財產託管人。

近年爆出父親一直當Britney是搖錢樹,若女兒不合作就會將她關進精神病院。去年Britney與父親鬧上法庭企圖擺脫他的監管,那時候粉絲再發起#FreeBritney(釋放Britney)的運動。雖然Britney最近沒有再出現失常行為,但不時上在行為舉止奇怪的片段到Instagram,令粉絲再度懷疑她被父親禁錮。

衣服顏色藏求救密碼

據知粉絲因為擔心Britney的狀況,曾私訊給她指示如果她需要幫助的話就在拍片時着黑色衣服,如果有麻煩就穿粉紅色。Britney日前穿了粉紅色黑波點熱褲,因而被懷疑,此舉似是向Fans發出求救訊息,因而再度掀起#FreeBritney的網上運動。