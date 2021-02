紐約時報製作Britney Spears紀錄片　解構一代天后沒落成因

撰文: 關穎賢 最後更新日期: 2021-02-10 15:15

90年代紅遍全世界的Britney Spears,由美國甜心成為國際流行音樂天后,到爆出無數醜聞而精神崩潰變成大眾眼中的瘋婦,日前紐約時報(New York Times)所製作的紀錄片《The betrayal of Britney Spears》上架,大批觀眾看完後表示非常心痛Britney,更再次掀起#freebritney運動,並引起各界關注!

傳Britney Spears屢次遭父親關進精神病院 粉絲發起運動拯救偶像

共5集的紀錄片主要講述Britney Spears如何在流行文化影響下改變了一生,除了重提她跟Justin Timberlake的戀情,亦深入探討她近年備受關注的法律監護權、跟父親的關係和29年事業的高低起落。

紀錄片講述了Britney Spears跟Justin Timberlake的戀情。(Getty Images)

Britney自1999年推出首張個人專輯,憑單曲《...Baby One More Time》創下歷史,除獲得14次白金唱片,專輯更在全球賣出超過7000萬張。當年Britney的星途一片光明,其後更推出多首經典金曲包括《Oops!...I Did It Again》、《Lucky》、《(You Drive Me) Crazy》、《Sometimes》、《Everytime》等。可惜生活在狗仔隊全天候追訪,坎坷的愛情路,令Britney徘徊精神崩潰的邊緣,更於2007年當着攝影師面前剃光頭,負面新聞纏身,法院裁定由其父親Jamie Spears擔任財產託管人,而紀錄片就揭開了Britney長年深受監護權案及精神困擾的慘況。

有大批網民表示看完紀錄片都對Britney大感心痛,更指年紀這麼小就要承受大眾和媒體的壓力對她的心靈健康發展受到很大的負面影響。儘管過往Britney曾做過不少大膽瘋癲行為,粉絲們都很希望偶像能夠早日脫離當自己做搖錢樹的父親,過回自己的正常生活。

