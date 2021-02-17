陳紫其賀年相突然爆紅引瘋傳　網民Mean爆話似吹氣公仔？

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-02-17 07:30

新正頭不少人都會上載賀年照到社交平台祝賀大家，早前一位女網紅的賀年相就引起網民熱討並瘋傳。照片中的女生是模特兒陳紫其（Miki，前名陳安琪），她穿着性感的紅裙影相，照片疑似P圖過度，網民紛紛留下Mean爆留言。

Miki的照片意外成為網民熱話。（Facebook截圖@Miki Chen）

不少網民表示覺得Miki撞樣「會計妹」。（Facebook圖片@會計妹 Accgirl）

Miki曾參加《USA美國亞州小姐國際大賽》並勇奪冠軍。她在大年初一（12/2）於Facebook分享一張自己的賀年相中，見到她的「精緻」五官和不科學身材，十足十公仔一樣，引起網民關注，留言︰「你的背景好酷喔，會彎曲！真的是修圖大師」、「仲以為係吹氣公仔嘅ac」、「張張相都唔同樣嘅」、「P圖有待改進」等等，更有不少網民表示似足真人版「會計妹」公仔。

點擊下圖看網民留言和Miki的發文︰

而Miki之後貼上一張性感相，寫道︰「網上些人講我像妖精，這二三年我都 #自己喜歡就好」，疑似反擊網民的Mean爆留言。之後她又發文留言︰「來罵我妖怪惡心，這樣的人只是沒力量沒錢沒本事的人才靠把口去做人嗚嗚哈，因為層次不一樣，我活我自己，做好自己開心就好。」其實翻看她的舊照，張張相也不乏粉絲的表白和讚美，看來她也有一定的粉絲群。

點擊下圖看更多Miki的照片︰

+ 18 + 18 + 18

同場加映︰牛年農曆新年｜盤點女星賀年衣着 沈殷怡性感高衩旗袍最驚艷

牛年農曆新年｜盤點女星賀年衣着 沈殷怡性感高衩旗袍最驚艷