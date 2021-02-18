22歲日本拉麵千金棄做白富美　自食其力拍寫真爆紅尺度愈來愈大

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-18 09:00

現年22歲的日韓混血女星橋本萌花憑着一副清純外貌和姣好身材，火速在寫真界闖出一片天，然而最令人驚訝的是她的真實身份原來是日本著名連鎖拉麵集團「鈍屋拉麵」創辦人的千金，家境富裕的她為了明星夢下決心靠自己賺錢令她人氣倍升，然而初期行清新路線的她尺度卻變得愈來愈大，近日更僅僅以黑色喱士無肩帶內衣登上雜誌封面，性感度爆燈。

橋本萌花家境富裕，是日本著名連鎖拉麵集團「鈍屋拉麵」的千金。（Instagram：@moca.gram）

橋本萌花的家族生意「鈍屋拉麵」於2002年在家鄉兵庫縣開業後口碑相當好，於2008年以3000萬日元（約225萬港元）作資本金設立公司之後迅速擴大版圖，現時在日本全國包含東京、大阪等已經有50間分店，成為日本數一數二的連鎖式拉麵集團，由2019年至2020年的營業額更達到57億日元（約4億2700萬港元）。

橋本萌花的家族生意「鈍屋拉麵」現時在日本全國包含東京、大阪等已經有50間分店。（Instagram：@zundouya）

橋本萌花家的拉麵屋生意由2019年至2020年的營業額達到57億日元（約4億2700萬港元）。（Instagram：@zundouya）

身高173cm的橋本萌花擁有極佳的身材比例，再加上皮膚白哲以及清純感十足的外貌，是典型的「白富美」人選，因此自小就渴望能夠加入演藝圈，更在媽媽的教育之下自食其力，不靠自己是拉麵千金的身份隻身到東京打拼賺錢，做寫真女之前更曾經做過Uber Eats的外賣速遞員。

橋本萌花確實是一名「白富美」。（Instagram：@moca.gram）

雖然橋本萌花努力靠自己，不過「拉麵千金」這個身份依然幫了她不少，去年她剛剛踏足寫真界的時候，更獲雜誌封她做「社長令嬢」（社長的女兒）而迅速吸引大眾的目光而走紅，更獲大眾讚賞願意放下富二代身份願意拼搏事業，態度認真令人敬佩。

橋本萌花近日以超性感打扮登上雜誌封面。（Instagram：@moca.gram）

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