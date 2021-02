Kendall Jenner高調認愛NBA球星　三姊妹的另一半全部係國際名人

美國名門Kardashian家族因真人騷《Keeping Up with the Kardashians》而爆紅,名媛Kim Kardashian以及兩位同母異父的妹妹Kendall Jenner和Kylie Jenner更多次打入全球最具影響性人物排行榜,她們的舉手投足,由時尚打扮、到奢華豪宅的每一個角落,到各人的感情及婚姻都無一不受到全球網民的注目,又靚又有錢的她們更是堪稱人生勝利三人組。