Kendall Jenner高調認愛NBA球星　三姊妹的另一半全部係國際名人

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-17 08:00

美國名門Kardashian家族因真人騷《Keeping Up with the Kardashians》而爆紅，名媛Kim Kardashian以及兩位同母異父的妹妹Kendall Jenner和Kylie Jenner更多次打入全球最具影響性人物排行榜，她們的舉手投足，由時尚打扮、到奢華豪宅的每一個角落，到各人的感情及婚姻都無一不受到全球網民的注目，又靚又有錢的她們更是堪稱人生勝利三人組。

Kendall Jenner高調宣布戀情。（Instagram：@skims）

Kendall Jenner、Kim Kardashian及Kylie Jenner（Instagram：@skims）

現年25歲的Kendall Jenner，是三姊妹中唯一的單身貴族，在IG坐擁超過1.5億粉絲的她不但是2019年最受歡迎模特兒，更曾連續兩年登上《福布斯》（Forbes）全球最高收入模特兒榜首，吸金力驚人，因此她豐富的感情生活尤其成為眾人關注。她與NBA球星Devin Booker由去年4月起多次被影到約會而盛傳熱戀中，兩人終於在今年情人節（14日）在Instagram公開戀情，備受外界祝福。

NBA球星Devin Booker比Kendall Jenner年輕一歲。（Instagram：@dbook）

Kendall Jenner躺在手洗盆旁邊，而Devin Booker則伏在她的心口胸口上面。（Instagram：@kendalljenner）

兩人高調在情人節承認戀情。（Instagram：@dbook）

Devin Booker在限時動態貼上兩人與愛犬躺在草地上的黑白照片放閃。（Instagram：@dbook）

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Kendall Jenner擁有出眾外貌和名模身材，而且身家雄厚，自然從來不缺追求者，她的歷任男友更是個個都是有頭有面的名人，包括前One Direction成員Harry Styles和Jonas Brothers的Nick Jonas，而她近年更是鍾情於籃球員，曾與Ben Simmons和Blake Griffin拍過拖，現任Devin Booker同樣又是一名籃球員。

Kim Kardashian和老公Kanye West超級疼錫四個仔女。（Instagram：@kimkardashian）

Kylie和老公Travis Scott 有個女兒。（Instagram：@kyliejenner）

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