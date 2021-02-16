新冠肺炎｜潘杰寧成密切接觸者送入隔離營：好似上刑車準備去坐監

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-16 15:15

一名港台髮型師於上周六（13日）確診新冠肺炎（COVID-19），在港台擔任主持的藝人潘杰寧（Kelena）亦因為曾經被該名確診髮型師set過頭而被視為26位密切接觸者之一，情人節（14日）要入隔離營接受隔離，無法與結婚一年的老公度過。

潘杰寧因為曾經被確診髮型師set過頭而被視為26位密切接觸者之一。（Instagram：@kelena.kitning）

潘杰寧獨自在隔離營度過兩日後，今日（16日）在Instagram發文分享她的無奈：「2 月 13 日下午 2 點，港台同事 message 我，話公司髮型師確診，我喺密切接觸名單上，要有心理準備，衛生署隨時打嚟。一收到呢個消息，我未等正式通知，就衝去做 lab test 兼做快速測試，因為年初一同過屋企人食飯，我好擔心會傳染俾佢哋。」

她表示在衛生署通知之前已經收到檢測陰性的報告，曾經抱住一絲希望可以留在家中過年和過情人節，卻於晚上八時收到翌日要入竹篙灣隔離營的通知：「我有啲嬲，明明戴哂口罩，點解都仲係高危傳染？我有俾（畀）確診者set過頭都算，泰山只係喺化妝間同嗰位髮型師出現喺同一個空間，時間冇5-10分鐘，佢都要隔離，但其實又有其他人都試過同確診者喺同一空間戴住口罩共事，又唔需要隔離，準則不一到黑人問號！」她透露一向正能量爆燈的自己亦忍不住在老公幫自己收拾行李面前大喊：「除咗嬲同無奈，我仲有啲驚，驚唔知去到隔壁營係點，一個人困喺一間房十日要點過？同時亦好傷心，因為好唔捨得老公同隻狗狗，唔想大時大節離開佢哋。」

潘杰寧最不捨就是離開老公和愛犬。（Instagram：@kelena.kitning）

潘杰寧無奈表示因為14日情人節當日就要入營，只能於早上為老公煎蘿蔔糕和年糕「慶祝」情人節，然後就正式收拾行裝上接她去隔離營的車，她坦言當時與老公揮手道別的一刻百感交集：「我喺車上面又忍唔住眼淚，點解覺得好似上刑車準備去坐監咁？其實只係隔離十日，但告別嘅過程原來可以係咁傷感同驚惶！」

潘杰寧獨自在隔離營過情人節。（Instagram：@kelena.kitning）

潘杰寧要被強制送入隔離營10日。（Instagram：@kelena.kitning）

潘杰寧帶了不少食物入隔離營。（Instagram：@kelena.kitning）

隔離營的食物並不好食。（Instagram：@kelena.kitning）

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