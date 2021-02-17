全民造星III｜KLAU深夜帶KiKi遊車河　煲完煙再sweet爆激吻半分鐘

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-02-17 15:45

ViuTV真人騷《全民造星III》雖然已經圓滿落幕兩個月，但參賽者們之間的情誼仍未結束，更成功撮合多對緋聞情侶，包括KLAU（劉瑞祈）與KiKi（張凱娸）、Timo（江宏基）與丁悅，以及CY（陳澤言）與卡文（關嘉敏）。

KLAU（左一）與Kiki（左二）在節目播出時已經是情侶關係。（Instagram：@kikicheungg）

據悉，現年28歲的KLAU與25歲的Kiki早就與賽前兩個月發展成情侶，雖然於賽後默認戀情，但兩人都未有太高調在網上放閃，出街約會亦相當小心翼翼。有報道指，KLAU早前於深夜揸車帶Kiki去馬鞍山一個幽靜的位置談情，更影到兩人情到濃時除低口罩接吻半分鐘，之後就齊齊食煙，各自食完煙又再親吻半分鐘。

KLAU（Instagram：@kayyyy_reve）

Kiki（Instagram：@kikicheungg）

KLAU向傳媒表示，自己與Kiki在藝術和性格上都非常之投契，但兩人戀情暫時仍在萌芽階段，本想在穩定的時候才公開，希望大家可以先將重點放在兩人的作品之中。

KLAU與Kiki已默認情侶關係。（Instagram：@kikicheungg）

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