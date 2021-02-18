內地20萬粉絲網紅神還原泫雅　似到本尊都讚好認證

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-02-18 17:00

內地擁超過20萬粉絲的網紅「哈哈少女Chic」，不時在網上平台Bilibili拍片教化妝，以泫雅仿妝影片最為有名。日前泫雅帶着新歌《I'm Not Cool》回歸，「哈哈少女Chic」亦有挑戰其造型並上傳到IG，竟獲本尊讚好認證！

網紅「哈哈少女Chic」因多次模仿泫雅而有「通州泫雅」之稱，早前她再挑戰泫雅新歌《I'm Not Cool》的造型，並上傳到IG與網友分享。由於她的化妝技術太高超，畫上濃濃眼妝及標誌性的厚唇後，幾乎100%神還原泫雅的照片馬上引來海外粉絲廣泛討論。最驚喜的是，就連泫雅本人也看到照片，並現真身讚好認證其厲害。

內地網紅神還原泫雅新造型！（IG/@choichicc、hyunah_aa）

不少網友大讚「哈哈少女Chic」五官本來已與泫雅相似，因此化上同樣妝容後，根本就完全分不出，笑言走上韓國路上的話，可能會被圍起要求合照。對於被泫雅本尊認證，「哈哈少女Chic」也難掩高興的迷妹心情，馬上截圖與大家分享，更表示泫雅是照片上傳後，第二個讚好的人。

照片被瘋傳，就連泫雅本人都讚好。（IG/@choichicc）

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