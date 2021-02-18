陀槍師姐2021｜鄭俊弘憑歌唱比賽彈起　身懷一項絕技威震加拿大

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-18 21:20

鄭俊弘於2001年回流香港後參加《全球華人新秀歌唱大賽》，並進入最後二強奪得亞軍，其後更成功簽約華星唱片，翌年就簽約無綫電視（TVB）成為藝員之一。入行將近20年，今次鄭俊弘《陀槍師姐2021》中飾演程百強（Danny仔）可算是他最深入民心之作，好勇鬥狠又瘋狂，角色實在突出！

《陀槍師姐2021》入面鄭俊弘超搶鏡。（電視截圖）

經由無綫電視第18期藝員訓練班入行的鄭俊弘，其實星途共非是一入行就做男一，他就像黎耀祥或者馬國明一樣由低做起。初期在古裝版《皆大歡喜》中更做過衙差、侍衛、太監、轎伕甚至南瓜兵。

初期鄭俊弘只係做「跑龍套」。（電視截圖）

其後數年，鄭俊弘也參演過《九五至尊》、《天涯俠醫》、《英雄·刀·少年》和《學警雄心》等劇集，不過角色並突出，直至2006年的《法證先鋒》，才有比較多戲份。不過真正令他更上一層卻是《天與地》中客串飾演酒吧樂隊的結他手兼主音，劇中自彈自唱的演出更是得到不少觀眾盛讚，因鄭俊弘都音樂才華而感到驚喜。2011年，鄭俊弘就升Level成為了TVB經理人合約藝員。

雖然鄭俊弘客串過短短一集，但是回響很好。（《天與地》截圖）

另一個事業轉捩點，是2013年TVB舉辦的藝員歌唱比賽節目《星夢傳奇》。在第一集鄭俊弘即憑《時代曲》一鳴驚人取得全場最高分數，在其後11場比賽中當中你更有8場奪得最高分，被主持稱為「高分王」。順利成章地，在《星夢傳奇》總決賽中取得觀眾161,046票，以67.69%得票率奪得冠軍，也得到評審選出的「專業推介表現大獎」，成為第一屆雙料冠軍。翌年TVB成立「星夢娛樂」，鄭俊弘以樂壇新人的身份出道。

《星夢傳奇》之後，鄭俊弘就成為了歌手。（電視截圖）

憑《星夢傳奇》一夜成名，其實除了唱歌外，鄭俊弘在功夫方面的造詣都相當不錯。他接受訪問時曾提起過，自己由六歲便學蔡李佛拳法，初中學習西洋拳，更精通通臂拳、南拳，十五歲就已經在北京考獲中國國術認可教練執照。身為武術運動員的他，更先後在美國、加拿大多項武術大賽中連續多年奪得冠軍，更曾經有機會代表加拿大參加亞運，可惜在參加選拔前一星期因為訓練而腳踝受傷，最終與成為加拿大代表隊的機會擦身而過。

鄭俊弘功夫底子深厚。（電視截圖）

鄭俊弘除了歌喉出色，同時也懂得鋼琴、低音結他、結他等樂器，11歲加入過學校樂隊，2015年期間曾在美國波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music）修讀學士學位，著名校友亦包括顧嘉煇、伍樂城及王力宏等人。除了歌唱外，其實鄭俊弘都身懷不少才藝。