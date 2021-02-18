何哲圖離任　傳愛將鄭俊弘跟住走：多謝佢對我嘅栽培

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-02-18 19:12

無綫電視人事大執位，曾志偉回歸TVB後，今日（18/02）正式出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目），同時掌管綜藝節目以及音樂業務，而本身掌管音樂業務的星夢娛樂行政總裁何哲圖亦於同日宣布離任。一班星夢歌手的去向同時受到關注，未幾，同日又有傳鄭俊弘（Fred）跟隨何哲圖的腳步離巢。

星夢娛樂行政總裁何哲圖離任TVB。（資料圖片）

2001年因參加《全球華人新秀歌唱大賽》而入行的鄭俊弘，賽後翌年就轉換了跑道做演員，其後直至參加無綫藝員歌唱比賽節目《星夢傳奇》成為雙料冠軍後，才一夜成名。因為節目《星夢傳奇》的成功，更間接促成了TVB成立自家唱片公司「星夢娛樂」，鄭俊弘更正式加盟成為旗下歌手，並為「星夢娛樂」打頭炮成為公司第一個出唱片及第一個舉行個人演唱會的歌手，由他主唱的《熊貓》、《愛同行》和《炮火》都大受歡迎。

有消息傳鄭俊弘（Fred）離巢。（資料圖片）

鄭俊弘接受《香港01》訪問時回應了離巢傳聞：「剛剛喺新聞睇到呢個消息。 好多謝Herman（何哲圖）呢幾年對我喺音樂上嘅栽培，衷心希望佢嚟梗會有更好嘅發展。上年尾我同唱片呢邊嘅合約都完咗，所以都係睇新聞先知呢件事。嚟梗新一年我都有新嘅開始，新嘅嘗試，繼續努力做好自己。祝大家新年快樂身體健康。」經理人也表示鄭俊弘現時仍是TVB經理人藝員身份。