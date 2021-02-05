何雁詩倒戈示愛MIRROR呂爵安　鄭俊弘盛讚姜濤：我都有聽新歌睇MV

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-05 00:00

無綫音樂節目《流行經典50年》周四（4日）錄製新春特輯，鄭俊弘（Fred）即將迎來首個以人夫身份度過的農曆新年，他表示已準備好派雙封利市，至於情人節會準備什麼驚喜予老婆何雁詩（Stephanie）？他就說還未想好：「都希望做多啲，始終結婚後第一個，花一定要啦！睇下有冇機會去Staycation，冇就喺屋企煮一餐佢鍾意食嘅嘢！（唱情歌？）我日日喺屋企都唱，佢應該都厭！」

至於老婆Stephanie繼早前自爆追看ViuTV《全民造星III》，又在叱咤頒獎禮化身小迷妹，上載《造星I》出身MIRROR現場勁歌熱舞的片段，更發文：「競猜我最鍾意邊位MIRROR成員」，及後頻頻向MIRROR成員Edan（呂爵安）「高調示愛」，談起這件事，Fred對老婆「戀上」友台小鮮肉直認不諱，又指Stephanie的YouTube紀錄全都是MIRROR及Edan，Fred又自爆：「其實我都好欣賞佢哋！我都有留意《造星》、佢哋一出歌我都有聽、有去睇MV、拍得好靚、歌又好聽，我都好欣賞呢班新一代偶像！」

點撃圖輯逐格睇Edan《E先生連環不幸事件》MV：

+ 39 + 39 + 39

老婆偏愛Edan，Fred就自言偏愛姜B（姜濤）、Ian（陳卓賢）及ERROR的肥仔（梁業），所以不會呷醋。同為歌手，Fred又沒有因此感到競爭：「我覺得越多越好，香港樂壇需要多啲新血，咁有實力、咁靚仔嘅歌手真係好需要！」至於未來會否有機會合作，Fred就說：「我哋都有傾偈，都係朋友，可能網上有得合作下，其實我想跟肥仔學跳舞，佢真係好犀利，啲動作跳得好靚，我好佩服！」問到會否怕公司（指星夢／無綫）介意，Fred思量一下：「我諗唔會嘅，都係交個朋友，社交媒體公司又唔會太介意。」

同場加映：20歲譚旻萱憑Edan呂爵安MV爆紅 港版朴敏英純靠靚樣勁吸過萬粉絲