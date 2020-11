藝人何雁詩同鄭俊弘(Fred)在本月7日正式拉埋天窗,繼酒店蜜月Staycation,最近兩人亦到了迪士尼遊玩。今日(28/11)何雁詩亦有在社交網站中貼出多張靚相,二人在相中戴上印有他們名字的米奇、米妮造型帽,而何雁詩的米妮帽附有頭紗,十足再行禮一樣,其中一張相更是Fred抱起何雁詩咀嘴私畫面,非常有愛。何雁詩在帖文中透露原定計劃是去美國佛羅里達州的迪士尼樂園,可是因為疫情關係所以未能前行,又笑指今次旅程有張子丰做電燈膽:「Scroll to the last pic to see who were actually “放閃” the whole day(碌到最後一張相就知邊兩個放閃放足成日)」。

點擊下圖觀看上述靚相,以及重溫何雁詩巨型龍鳳鈪: