陳松伶感激張鐸在死亡邊緣拯救自己　結婚10周年：時髦的姐弟戀

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-02-07 00:15

現年50歲的陳松伶2006年與年幼8年的內地小生張鐸合演電視劇《血未冷》結緣，翌年相戀，但外界一直不看好這段姊弟戀，及後雖頻頻傳出二人秘密成婚的消息，但二人直到2011年才結婚。陳松伶曾有過一段慘痛的過去，被經紀人背叛、積蓄盡失，及後自己身患卵巢腫瘤，加上父親離世，在不堪重壓下患上抑鬱症，是丈夫張鐸在死亡邊緣把她救回來，她曾說過：「張鐸不只是我的先生，還是我的恩人，他確實在某種程度上拯救了我。」今年二人踏進結婚10周年，周四（4日）陳松伶在微博寫長文向老公示愛。

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陳松伶貼出一系列舊照，並對老公表白道：「在家整理相冊，翻出了很多回憶。沒想到，眼一閉一睜，和你相識已經15年了，感覺見面還是昨天。」她回想起二人一起的點滴回憶：「第一次幫你剪頭髮我很自信，結果沒想到剪崩了，後來你再也不讓我幫你剪了。第一次和你跨年，作為南方人我，發現餃子原來那麼好吃，從此以後它成為我們家飯桌上常駐的主食，尤其再配上大蒜，美味翻倍。我們相愛相殺，相互扶持，一起去過很多地方，開心的日子有太多，每天都能笑出腹肌。」

最後陳松伶不忘大放閃光彈：「我們是『時髦』的姐弟戀，但我覺得反而你太老幹部了。高標準的要求我，很細心的照顧我，嘿嘿嘿，但感謝呢，很多事情你都會尊重我，看著你從青澀男孩變成我的大叔，感覺自己越活越年輕了，挺好。最後想對張先生說，一屋兩人三餐四季，時光流轉，世界萬物都在變，我們的愛永不變。」令網民都紛紛留言祝福二人永遠幸福。

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